Rømø Beach Jump får kæpheste til start

Selv om der er 1000 starter, står langt over 100 ryttere på venteliste for at komme til start ved årets Rømø Beach Jump. Arrangementet finder sted på Lakolk Strand i weekenden.

RØMØ: Tinglev Rideklub er igen klar til start i Rømø Beach Jump, som finder sted i weekenden. Og i år afvikles stævnet med en nyhed; spring med kæphest. Rideklubbens juniorudvalg har nemlig observeret, at i udlandet er ridning på kæpheste hot. Så det vil de nu tilbyde de mange børn, som sammen med familien skal til ridestævnet. På den måde kan de små selv få lov til at springe over små forhindringer på en mindre aflukket springbane. Lørdag og søndag eftermiddag vil der blive afholdt forskellige konkurrencer inddelt i aldersgrupper på banen: Højdespringning både med og uden kæphest, og flotteste kæphest. - I starten syntes jeg, det var fis og ballade. Men det er blevet lidt af et hit, erkender formanden for rideklubben, Holger Holm og tilføjer i samme åndedrag: - Så må vi håbe, at kæphesten på sigt bliver udskiftet med en rigtig hest. Børn kan medbringe egen kæphest eller låne en kæphest på pladsen, hvis de vil deltage i kæphestkonkurrencen.

Plads til dressur Sidste års succes med introduktion af dressurklasser, har givet Tinglev Rideklub så meget blod på tanden, at rideklubben har satset på to dressurarenaer i år. Holger Holm fortæller, at der stadig er plads til heste og ryttere her. - Selv om der er ledige pladser, så tror vi på, at dressurrytterne fortsat gerne vil konkurrere på stranden på Rømø. I år har vi endda lejet to store vejtromler til at sikre dressurrytterne de bedste forhold, men et landstævne for dressurponyer i Gråsten samme weekend kan vi ikke hamle op med, erkender han. De mange ekvipager kommer ikke bare fra Jylland, men også fra Sjælland, Norge og Tyskland.

Oplysning om Vadehavet Tinglev Rideklub har i år indgået et samarbejde med Vadehavscenteret om at være med til at promovere Vadehavet i form af en oplysningskampagne målrettet Rømø Beach Jumps ryttere, tilskuere og andre gæster. Blandt andet vil to skærme i cafeteriaet under stævnet oplyse om de specielle forhold i området. Af hensyn til afviklingen og de mange frivillige hjælpere, har Tinglev Rideklub igen i år lagt sig fast på maksimum 1000 starter i ridebanespringning over weekenden, for det er, hvad de mere end 100 frivillige kan magte. Der vil begge dage være starter i tidsrummet klokken 07 til 20.30. Måske slutter stævnet en timer tidligere søndag. Det er femte gang, at Tinglev Rideklub afvikler springstævnet på Rømø.