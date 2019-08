Der var hurtigt styr på situationen, og vigtigst af alt lykkedes det at forhindre, at ilden bredte sig til bygninger.

- Der er fast regel om, at man altid skal have en vandslange i umiddelbar nærhed. Det var ikke tilfældet. Men vi fik trykket på alle nødstopsknapper.

Branden, der var potentiel farlig for hele bygningen, var opstået i et halmlager uden for bygningen. Den antændte halm var via et transportbånd på vej ind i bygningen.

- Det var branden, der ikke måtte ske. Men vi slap med skrækken - og lidt ekstra arbejde, sagde direktør Einar Lange, en time efter at han selv havde slået alarm og slukningsarbejdet var ved at være afsluttet.

LØGUMKLOSTER: Røgen kunne ses og lugtes over den sydlige del af Løgumkloster onsdag eftermiddag. Kort før klokken 14 udbrød der brand i halmpillefabrikken Sønderjysk Tørreindustri A/S.

Drone i luften

For at sikre, at der ikke befandt sig farlige brandlommer, lod indsatslederen også sende en drone med et termisk kamera op over bygningen. Billederne fra dette viste, at alt var under kontrol.

- Det gik godt, men det kunne være gået rigtig galt, siger Einar Lange.

Svejsearbejdet, der udløste branden, skete i forbindelse med indkøring af et helt nyt anlæg i pille-produktionen. Det skulle netop have den fordel, at det var mere drift- og brandsikret end forgængeren.