Røde tal: Rømø Havn kom ud af 2017 med underskud

Manglede aktiviteter og manglende udlejning af kontor og lagerfaciliteter er afgørende for, at udviklingen på Rømø Havn er vendt fra et overskud i 2016 til et underskud på knap 100.000 kr. sidste år.

- Det har i året ikke været muligt at få øget godsmængden over især Nordkajen. Det har ikke været muligt at få udlejet yderligere kontor og lagerfaciliteter. Desuden har et forventet salg af lager- og kontorfaciliteter i 2017 blevet udskudt til 2018 og indgår derfor ikke i regnskabet for 2017, fremgår af ledelsesberetningen.

Årsresultatet for 2017 baserer sig på en nettoomsætning på 7.456.084 (2016: 9.834.274 kr.) og dermed et fald på knap 2,4 mio. kr. i forhold til året før. Faldet i nettoomsætningen kan henføres til manglende aktivitet.

På nederste linje i det netop offentliggjorte regnskab står et underskud på 98.953 kroner. Det skal holdes op imod et overskud på 619.880 kroner i 2016.

Rømø Havn blev etableret i 1964. I 2001 blev havnen overtaget af Skærbæk Kommune, og siden 2007 har havnen haft status som kommunal selvstyrehavn, der ejes af Tønder Kommune.Rømø Havn har en ambition om at spille en central rolle i forbindelse med servicering af de tyske havvindemølleparker i Nordsøen. I den forbindelse er der i de seneste år gennemført store investeringer. Tønder Kommune har bidraget til udviklingen ved at stille kommunegarantier på samlet ca. 47 mio. kr. Rømø Havn afdrager gæld med cirka 1,8 mio. kr. årligt. Rømø Havns bestyrelse har efter kommunalvalget og konstitueringen fået ny bestyrelsen. Den består nu af Henning Schmidt (formand), Preben Linnet (næstformand), Henrik Kleis, Harald Christensen, Niels Johannesen, Peter Winther Johnsen og Bent Aabling Paulsen. Preben Linnet, Harald Christensen og Bent Aabling Paulsen er udpeget blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen. De resterende fire er efter dialog udpeget ud fra faglige baggrund og havnens finansielle interesser.

Det er svært

Nordkajen blev anlagt for et par år siden med et samlet budget på 36 mio. kr.

Kajen skulle være afgørende for, at Rømø Havn blev servicehavn for især tyske off shore-vindmølleparken. Det er indtil videre ikke sket, og havnens nytiltrådte formand, Henning Schmidt, forventer ikke, at situationen vil ændre sig her og nu.

- Jeg tror ikke på en snuptagsløsning, hvor alle problemer klares på én gang. Det svært, det er rigtig svært, at tiltrække aktiviteter, også fordi Rømø Havn ikke har en infrastruktur som mandskab, kraner og gummigeder. Det er Rømø Havn for lille til. Vejen frem for os er, at vil hele tiden leder efter nye kunder, og det gør vi. Det er hårdt arbejde, siger Henning Schmidt.

Om en heliport på havnen, som Tønder Kommune vil skabe et plangrundlag for, bliver havnens redningsplanke, må tiden visen.

- Det vil i givet fald være et tilbud, som vi kan tilbyde vore kunder. Lidt i stil med at hvis man opgraderede A 11, så vil det være lettere at trække industri til området. Jo flere varer man har på hylden, desto lettere er det at sælge noget, siger Henning Schmidt.