Røde næser løb til fordel for børn

Danske Hospitalsklovne arbejder for at styrke indlagte børns livsglæde og livsmod, så de bedre kan stå sygdomsforløbet igennem. Klovene møder og anerkender barnet der, hvor det er. I angsten, i glæden, i kedsomheden. Danske Hospitalsklovne er ikke frivillige, men professionelt uddannede og lønnede. Det giver tryghed for både barn, forældre og hospitalspersonale. Klovne har deres egen skræddersyede hospitalsklovneuddannelse, som er internationalt anerkendt og tager halvandet år at gennemføre. Klovnene bliver undervist i en bred vifte af kunstneriske værktøjer kombineret med træning i blandt andet relationsopbygning, neuropsykologi og samarbejde med personalet. Lige nu er der 52 klovne på landsplan blandt andet i Aabenraa, Kolding og Esbjerg.

Karla på fire år (tv.) og Freja på syv år (th.) havde taget turen fra Vojens til Agerskov for at støtte op om hospitalsklovene. De havde taget deres forældre Jakob og Jeanette Borch Andersen med. Foto: Cecilie Spottog Petersen

- Jeg kan se, at børnene bliver glade, når klovene kommer. Hvis man kan få lokket flere til at støtte op om dem ved at arrangere et klovneløb, er det jo helt fantastisk, sagde han.

Lille Karla havde taget sin mor, Jeanette Borch Andersen, far Jakob Borch Andersen og storesøster Freja på syv år med. Der var flere gode grunde til, at familien Borch Andersen havde taget turen fra Vojens til Agerskov for at være med til at støtte op om hospitalsklovene. Den fire-årige pige har nemlig selv haft gavn af klovene.

Det var anden gang, at klovneløbet fandt sted i Agerskov. Selvfølgelig forgik det med røde næser på for de omkring 150 tilmeldte. Foto: Cecilie Spottog Petersen

For familier

Det var andet år, at klovneløbet blev løbet i gaderne i Agerskov. Arrangørene af klovneløbet er blandt andre Mette Greve fra Agerskov Sogns Ungdomforening.

- Vi kunne se, at der var et dalende antal deltagere til Agerskovløbet. Derfor skulle der udtænkes et nyt koncept, hvor det ikke kun handler om at løbe og komme i mål på den hurtigste tid. Her handler det om at samle så mange penge ind som muligt,for at kunne hjælpe de børn, der ligger på hospitalerne, sagde hun.

Pengene blev blandt andet samlet ind via de beløb hver deltager betalte for at være med. Beløbet går ubeskåret til landets hospitalsklovne.