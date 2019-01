Røde Kors søger venner til flygtninge i Tønder Kommune

Skærbæk/Toftlund/Løgumkloster: Røde Kors mangler frivillige folk i Tønder Kommune til projektet "Venner Viser Vej", hvor lokale hjælper flygtninge med at blive integreret i området. Det er i Skærbæk, Toftlund og Løgumkloster, der er størst brug for nye venner til flygtninge, da Tønder allerede har mange venner til flygtninge.

- Når man lander i en ny by i et nyt land, som man ikke kender, og ikke taler sproget flydende endnu, så er der behov for lokale døråbnere, der kan hjælpe flygtninge med lavpraktiske ting, som hvor man eksempelvis kan handle ind eller gå til sport henne, siger Maria Holm Bækgaard, der er fagkonsulent på integrationsområdet for Røde Kors.

Projektet skal hjælpe med at få flygtninge til at føle sig hjemme i lokalområdet.

- Mange af de ting, som vennerne kan hjælpe med, er noget, mange af os tager for givet i hverdagen. Når man er tilflytter i et nyt område, så er det et sted, man bor, men det er først, når folk begynder at hilse på gaden, at det føles som et hjem. Relationer er bare rigtig vigtige, og der kan være mange ting, som vi andre tager for givet og ved, hvor er henne, og det ved de flygtninge, der kommer ud i kommunen ikke nødvendigvis, siger hun.