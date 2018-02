Røde Kors: Flygtninge mangler frivillige besøgsvenner

Man skal ikke kunne så meget, for at gøre en forskel for en af de 6-7 flygtningefamilier, der lige nu mangler en besøgsven. Men det betyder ikke, at rollen som frivillig besøgsven er ubetydelig.

Gurli Jürgensen er aktivitetsleder for frivillige- og flygtningeområdet i Tønder, og hun fortæller, at der ingen krav er for at blive frivillig besøgsven. Har man overskud, tid og lyst til at bygge bro mellem mennesker og gøre en lille, men vigtig forskel, så bør man melde sig som frivillig, fortæller hun.

TØNDER: Kan du læse og oversætte breve fra kommunen, eller sidde med til et forældremøde i børnehaven, eller bare tale lidt hverdagsdansk over en kop kaffe? Så kan du også gøre en forskel som frivillig besøgsven.

Hos Røde Kors er man stadig ved at undersøge, hvor mange frivillige, man faktisk har brug for. Tallet anslås at ligge på 10 lige nu, også selvom der kun er tale om seks-syv børnefamilier. Det er nemlig ikke kun børnefamilierne, der har brug for besøgsvenner. Gurli Jürgensen fortæller, at det også typisk er par, der har opnået familiesammenføring, som efterspørger hjælpen hos Røde Kors.

Når flygtningene kommer til Tønder, har de typisk fået ophold- eller midlertidig opholdstilladelse, men det betyder ikke, at de kan begå sig selvstændigt i det sønderjyske samfund. Derfor har de brug for en hjælpende hånd til helt simple gøremål, og mange gange nogen at øve det danske sprog med.

Hvad er dansk?

Den efterspurgte hjælp er forskellig i hvert enkelt tilfælde. Det er ikke alle steder, der er brug for hjælp til de samme ting. Mange gange vil flygtningene gerne bare opleve, hvad det vil sige at være dansk. Gurli Jürgensen understreger, at flere af flygtningefamilierne direkte udtrykker et behov for at mærke danskheden, og det mener hun, at enhver der har tid og lyst kan bidrage med.

Vælger man at blive frivillig besøgsven hos Røde Kors, er arbejdsmængden ikke mere, end man selv kan overskue. Gurli Jürgensen vurderer, at der typisk er tale om et par timer om ugen, men at det er afhængigt af behovet hos de enkelte familier og par.