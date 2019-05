Roager-borger: Børnehaveagtigt at vindmøllemøde ikke er åbent for os

Roager: - De vil gerne dialogen, og vi har i Roager fået at vide, at vi er velkomne til at rette henvendelse til dem. Vi er bare ikke velkomne til mødet.

Sådan siger Alex Sørensen fra Roager. Han forstår ikke prioriteringerne hos foreningen RVB, der står bag det store vindmølleprojekt i Haved-området. Han er imod opstillingen af de 18 kæmpemøller, og han undrer sig over, at det kun er borgere i Rejsby, Vodder og Brøns sogne, der må deltage i debatmødet på Rejsby Europæiske Efterskole 6. juni.

- Jeg synes, det er lidt børnehaveagtigt. Der er stor modstand mod møllerne i Roager, og jeg mener, at det er lavt, at mødet ikke er åbent for os, når vi kommer til at ligge klos op af de 18 møller.

Møder du op til mødet alligevel?

- Nej. Jeg gider ikke komme steder, hvor jeg ikke er velkommen, siger Alex Sørensen, der ikke ved, om andre Roager-borgere dukker op til mødet i Rejsby 6. juni.