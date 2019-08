Ringridning: Ny generation tager over i Agerskov

15-årige Svend Åge Kjeldstrøm fra Toftlund har som ponyrytter vundet adskillige konge-titler på de sønderjyske stævnepladser. Nu er han rykket op i de voksnes rækker, og også her er han svær at slå.

Senest viste han det i søndags under årets ringridning i nabobyen Agerskov. Her havde Svend Åge Kjeldstrøm sidste år vundet kongetitlen blandt de unge. Søndag hjemførte han så for første gang titlen som pladskonge blandt de voksne.

112 i sadlen

Formanden kunne søndag glæde sig over deltagelse af 112 ryttere. Dermed nåede Agerskov-stævnet over det magiske tal på 100 deltagere, og samtidig var der præcis en hest og en rytter flere end året før.

De ydre betingelser på pladsen i Agerskov var at finde, men alle ryttere var udfordret af en meget kraftig blæst. Det resulterede i, at kun var seks der tog alle 24 indledende ringe.

- Jeg kan ikke huske, hvornår der sidst har været så få, siger Lars Appel.

Under omridningen måtte der flere omgange til, inden Svend Åge Kjeldstrøm som den yngste og Arne Schultz, Gredstedbro, med sine over 70 år som den ældste i omridningen, stod over for hinanden. Efter sammenlagt seks ture gennem galgen, var det ungdommen der tog sejren, æren og vinderkransen hjem.