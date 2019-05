Ringridere jagter kongeværdighed og kontante kroner

Formanden for Tønder Ringriderforening, Martin Boyschau, er klar til lørdagens ringridning på Festivalpladsen i Tønder. Her skal også den danske mester i børneringridning findes og kåres. Foto: Uwe Iwersen

For fjerde gang siden Tønder Ringriderkorps genopstod i 2016 afvikles ringriderstævne på Festivalpladsen i Tønder. Med 85 forhåndstilmeldte er der gode muligheder for at nå op over 100 deltagere. I år skal der blandt de yngste deltagere også kåres en dansk mester.

TØNDER: Seks galger er rejst, banerne er kridtet op. Nu mangler kun det gode vejr, så er der næsten garanti for god ringridersport på Festivalpladsen i Tønder lørdag. Her afvikler Tønder Ringriderkorps for fjerde gang siden korpset genopstod i 2016 et stævne, og ikke mindst formanden, Martin Boyschau, Tønder, glæder sig. Målet er at nå op over 100 deltagere, og det ser lovende ud. - Vi har fået 85 forhåndstilmeldinger, og mange melder sig først på selve dagen, siger han.

Ringridning Tønder Ringriderkorps ringridning 2019 på Festivalpladsen i Tønder lørdag den 11. maj begynder klokken 10.30.Der er opstillet seks galger.



Alle deltagere skal ride 24 omgange fordelt over to afdelinger.



I pausen mellem første og anden afdeling afvikles børnenes Danmarksmesterskab.



Det forventes at omridningen med efterfølgende præmieoverrækkelsen vil foregå fra klokken 14.30.

Stor interesse Martin Boyschau var blandt de unge ringridere, der tilbage i 2015 fandt sammen om at genrejse Tønder Ringriderkorps og en større ringridning i Tønder. Når Aabenraa, Sønderborg, Gråsten og Bylderup Bov kunne arrangere stævne og tiltrække et stort antal deltagere, så måtte det også være muligt i Tønder, var ambitionen. Med en stævnedato tidligt på sæsonen skulle Tønder blive en slags optaktsringridning, og idéen har båret frugt. - Sidste år var vi godt nok kun 65 deltagere, men det skyldtes, at hesteverdenen var ramt af hesteherpes-infektionen, forklarer Martin Boyschau. Når han forventer ekstra mange ryttere i sadlen i år, skyldes det ikke mindst, at Tønder lørdag blevet udpeget som vært for de danske børnemesterskaber i ringridning. Børnekongerne fra alle sønderjyske ringridninger sidste år er inviteret til Tønder, hvor de i en særskilt konkurrence dyster om mesterskabsære og mesterskabspræmier.

De bedste Når ringridningen i Tønder er blevet et trækplaster også blandt landsdelens allerbedste ryttere, skyldes det ikke kun, at man på et tidligt tidspunkt på sæsonen kan pudse formen af. Tønder trækker også med attraktive præmier. - Pladskongen får 2000 kroner. Det er blandt de højeste præmier, man kan vinde, siger Martin Boyschau. Sidste år gik kongeæren, og dermed førstepræmien i Tønder, til Jette Kjeldstrøm fra Toftlund.