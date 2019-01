Ringe interesse for Tønders gamle brandstation

Interessen for at blive ejer af Tønders gamle brandstation er yderst overskuelig. Efter den første offentlige udbudsrunde overvejer de ansvarlige for salget nu, hvad der videre skal ske. Foto: Hans Christian Gabelgaard

En offentlig udbudsrunde resulterede ikke i et tilbud, som Tønder Kommune fandt tilfredsstillende. Nu genovervejes situationen. Kommunaldirektøren vurderer, at det er sandsynligt, at der kommer en ny udbudsrunde.

TØNDER: I oktober satte Tønder Kommune byens gamle brandstation i Jernbanegade til salg. Det skete i en offentlig udbudsrunde. Efter fristens udløb har politikerne i økonomiudvalget måttet konstatere, at interessen for garagebygningen med det markante tårn har været meget overskuelig. Faktisk kom der kun en enkelt henvendelse fra en interesseret køber. Dette udspil er på det foreliggende grundlag blevet forkastet. - Der er ikke indkommet et bud, som var oplagt. Derfor er situationen omkring brandstationen fortsat uafklaret. Et sandsynligt næste skridt i processen er en ny udbudsrunde, siger kommunaldirektør Klaus Liestmann.

Stationen Tønders gamle brandstation i Jernbanegade blev fraflyttet i februar 2017, da Tønders frivillige brandværn rykkede ind i den nyopførte brandstation på Nordre Landevej.Den gamle brandstation består - ud over slangetårnet - også af en garage fra 1938 med en tilbygning fra 1954, der fungerer som mandskabsrum og andre faciliteter.



Derudover er der en administrationsbygning fra 1944. Den indgik i første omgang som en del af det samlede salgsfremstød, men blev siden taget ud.



Det samlede areal på hjørnegrunden Jernbanegade/Ved Slotsbanken er ifølge salgsmaterialet på 2730 kvadratmeter.

Med projekt Tønders gamle brandstationen blev sat til salg i forlængelse af, at byens frivillige brandværn og beredskab rykkede ud i den nyopførte station ved Nordre Landevej. Salgsfremstødet i form af en offentlig udbudsrunde uden en fast mindstepris blev besluttet i byrådssalen. I salgsmaterialet betingede kommunen sig, at en kommende køber skulle komme med et forslag til et projekt om ejendommens fremtidige anvendelse. - Vi får valgmuligheden og kan vælge det projekt, vi synes, der er bedst, sagde borgmester Henrik Frandsen (V), da kommunalbestyrelsen tilbage i august sidste år besluttede, at man ville skille sig af med brandstationen. Den har stort set stået tom, siden byens nye brandstation blev indviet og taget i brug i marts 2017. Dog har garagebygningen en overgang fungeret som værksted for de frivillige, der står bag Tønder Festivalen.

Aktivitetscenter Det er ikke første gang, at Tønder Kommune har problemer med at få et ejendomssalg i hus. Tidligere har kommunen blandt andet forsøgt at skille sig af med både campingpladserne i Tønder og på Rømø samt vandrehjemmet i Tønder. Endvidere havde kommunen også følere ude i forhold til sælge aktivitetsparken "Hjemsted - Danernes verden". Ingen af projekterne blev til noget. Da kommunalbestyrelsen tilbage i august 2017 traf en principbeslutning om at sælge brandstationen, var Venstres Jesper Steenholdt alene om at udtrykke forbehold mod planerne. Han påpegede, at Tønder by manglede tilbud til unge, der ikke dyrker sport. - Brandstationen ville være ideel som aktivitetscenter, sagde han med henvisning til bygningens indretning med både værksted og mødelokaler. Dette synspunkt argumenterede han sidenhen yderligere for i et læserindlæg her i avisen. - Jeg er klar over, at dette ikke er gratis. Men betragt det som en investering i både de unges og kommunens fremtid. Det vil fremme og styrke erhvervsudviklingen, fastholde, endog kunne tiltrække andre virksomheder, skrev Jesper Steenholdt.

Dyr nedrivning Da kommunen besluttede salget af den gamle station, var det velvidende, at det næppe ville blive en guldgrube. Under den politiske behandling gjorde borgmester Henrik Frandsen (V) opmærksom på, at en nedbrydning af bygningerne, herunder også slangetårnet, samt klargøring til nybyggeri kunne blive en bekostelig affære. Hvis det bliver aktuelt. - Udgiften for nedrivning kan overstige indtægten ved salg, lød da også forvaltningens vurdering, der fremgik af baggrundsmaterialet.

Mange muligheder Ifølge den gældende lokalplan for området kan ejendommen/matriklen anvendes bredt. Der åbnes således for, at brandstationen kan bruges til boliger, detailhandel, restauration, liberale erhverv, engros-handel, service- og værksted, samt offentlig institution og mindre erhvervsvirksomhed. Salgsfremstødet skal ifølge direktør ved Tønder Kommune, Keld Hansen, også ses som en udmøntning af en politisk beslutning om at reducere antallet af ledige kommunale kvadratmeter. Tønder Kommune står i sammenligning med andre kommune med uforholdsmæssigt mange ledige kvadratmeter. I den netop indgåede budgetaftale er der politisk enighed om at nedbringe dette antal med 20.000 kvadratmeter inden udgangen af 2021.