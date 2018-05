Rigtige mænd kan slå sig sammen om et rigtigt løb

Grundlovsdag - eller Fars Dag om man vil - holdes der Rigtige Mænd Løb i hele landet. Også i Tønder får mændene mulighed for at motionere og prøve kræfter med anderledes udfordringer.

Tønder: Tirsdag 5. juni er både Grundlovsdag og Fars Dag. I Tønder arrangeres der lige som flere andre steder i landet et Rigtige Mænd løb med start og mål på Festivalpladsen. Firmaidræt Tønder, Tønder Cykelmotion og Tønder Kommune står i fællesskab bag arrangementet. - Rigtige Mænd kan sagtens være sunde - det ene udelukker ikke det andet. Vi kan se i den nyligt udkomne Sundhedsprofil, at mændene generelt er udfordret på deres sundhed. Gennem Rigtige Mænd Løbet kan deltagerne få pulsen op og øge sundheden, og samtidig stilles der krav om at kunne samarbejde som et team. Det bidrager positivt til fællesskabsfølelsen og den mentale sundhed. Så det er bare med at komme afsted - og tag gerne naboen med, opfordrer sundhedskonsulent Louise Jensen fra Tønder Kommune i en pressemeddelelse.

Samarbejde tæller op Løbet er et stjerneløb med syv sjove opgaver for tremands-hold. Hvert hold må medbringe to cykler, og deltagerne må skiftes til at løbe og cykle, som de vil. Løbet er for alle mænd uanset størrelse og fysisk form. Mændene bliver stillet over for opgaver med titler som "Bazookaen", "Bobslæden" og "Farvefræs". Derudover er forhindringsbanen igen i år en af de syv opgaver, hvor container, bigballer og sandsække er vigtige elementer. Alle teamopgaver kræver i høj grad samarbejde, koncentration, balance og præcision. Der skal nok komme puls på, når mændene skal bevæge sig fra stævnecentrum og ud til de enkelte teamopgaver. Når mændene kommer i mål, er der pølser på grillen, vand og øl i stævnecentrum.