"Rig på tur" skal vende nedtur til optur for Tønder Kommune

I præsentationen påpegede Jens Hansen, at sloganet ikke er opstået mellem smarte reklame- og kommunikationskonsulenter i Aarhus - det er opstået i Tønder Kommune i samspil med de mange borgere, der er interviewet forud for arbejdet med sloganet.

Sloganet blev præsenteret på et pressemøde onsdag formiddag i Digegrevens Hus i Tønders Vestergade, hvor blandt andre Vækstråd Tønders formand Henrik Frandsen (V) deltog. Det samme gjorde sloganets ophavsmand, Jens Hansen, direktør for Aros Kommunikation, der i et udbud tidligere på året vandt slogankonkurrencen.

Sådan et har Tønder Kommune nu fået et bud i form af det nye slogan, "Rig på tur".

TØNDER: Et slogan defineres som en kort, koncentreret formulering, der i systematisk gentagelse bruges til markedsføring af produkter, et mål med politisk eller kommercielt indhold, idéer eller personer.

- Opgaven har været spændende og også lidt udfordrende. I drømmer ikke om, hvor meget man kender til Tønder Kommune i forvejen, sagde Jens Hansen, der for en måneds tid siden fik præsenteret "Rig på tur" for den samlede kommunalbestyrelse.

For enden af bordet ses Aros Kommunikations direktør, Jens Hansen, som har udarbejdet det nye slogan. Men det er ikke opstået i Aarhus. Det er opstået i Tønder, slog han fast under onsdagens præsentation. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Optur og kreatur

Det er meningen, at sloganet skal være med til at brande Tønder Kommune. Ligesom det også skal være med til at øge kendskabet til Tønder Kommune, ligesom det skal sikre et bedre omdømme og give øget stolthed til kommunens borgere.

For at nå frem til "Rig på tur" har Aros Kommunikation interviewet 25 personer, og fået input fra 110 personer fra kommunen. Derudover er en hel klasse på erhvervsuddannelsen EUX blevet interviewet til projektet.

Endelig blev der i sommer afholdt et borgermøde i Løgumkloster, hvor idéer og indtryk til det nye slogan blev drøftet.

Jens Hansen lagde på pressemødet vægt på, at antallet af positive ord, der ender på tur, langt overvejer antallet af negative. Og så listede han ellers turord op, som kan associeres med Tønder Kommune: Arkitektur, natur, kultur, madkultur, slusetur, klaviatur, optur og marsktur. Ja, endog kreatur.

Ifølge Jens Hansen skal et slogan, for at være godt og "spiseligt" også overlade noget til den enkelte, så man selv kan bygge videre på sin egen turfortolkning.