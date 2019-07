Rift om pulje til markering af genforeningen

De første 100.000 kroner af en pulje på 500.000 kroner er uddelt til borgere og foreninger, der næste år agter at markere 100-året for Sønderjyllands/Nordslesvigs genforening med Danmark. Der er både grænseoverskridende poesi, teater og forbudte sange på programmet.

TØNDER: Interessen for at markere det forestående 100 års jubilæum for Sønderjyllands og Nordslesvigs genforening med Danmark næste år er stor. Tønder Kommune har øremærket 500.000 kroner til at bakke op omkring borgere og foreninger, der ønsker at fejre den historiske begivenhed - og det står allerede nu fast, at de penge nok skal få ben at gå på.

I første ansøgningsrunde, hvor der var 100.000 kroner at gøre godt med, har 17 foreninger og eller borgere lagt billet ind på et samlet beløb på 487.770 kroner. Derfor er der foretaget en prioritering, som politikerne i kultur- og fritidsudvalget med formand René Andersen (V) i spidsen nu har sagt god for.

Ni ud af de 17 ansøgninger er helt eller delvist blevet tilgodeset i denne omgang, men flere, der har fået nej nu, har fået en tilkendegivelse om, at der vil blive set med positive briller på deres ansøgning i en kommende, anden tildelingsrunde, der finder sted senere på året.