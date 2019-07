Tønder: Når de høje og dybe toner skal rammes til Opera i det fri i Tønder den 9. august, bliver det med masser af publikum.

Det er vurderingen fra Palle Guldbrandsen, som er formånd for både Tønder Teaterforening og for opera-styregruppen.

- Vi har ikke det fulde overblik endnu, men vi vil mene, at cirka 700 billetter ud af de 2000 allerede er væk. Vi tror, at gratisbilletterne i løbet af kort tid vil være forsvundet som dug for sommersolen, siger Palle Guldbrandsen, som regner med, at der kommer gang i uddelingen af billetter, når folk vender tilbage fra sommerferie.

Selvom koncerten er gratis, er det nødvendigt at medbringe en billet. De gratis billetter kan afhentes hos Kvickly i Tønder, Hostrups Hotel, Sydbank i Tønder, Skærbæk Fritidscenter og på kommunens biblioteker.