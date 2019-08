Rift om billetter: Egnsspil med Bodil Jørgensen i hovedrollen melder første forestilling udsolgt

En måned før årets egnsspil "Sorgagre" med Bodil Jørgensen i hovedrollen får premiere i Ballum, er den første af i alt seks planlagte forestillinger udsolgt. Formanden for "Højt til himlen", Henrik Dahlmann, glæder sig over den store interesse, der kommer noget før end forventet.

- I søndags gik de sidste to billetter til forestillingen søndag eftermiddag den 8. september, lyder meldingen fra formanden for teaterprojektet "Højt til himlen", Henrik Dahlmann, Løgumkloster.

Årets egnsspil "Sorgagre" får premiere på friluftsscenen ved Ballum Kirke onsdag den 4. september.Der er planlagt i alt seks forestillinger til og med søndag den 8. september. Der er åbnet mulighed for yderligere to forestillinger, hvis behovet skulle vise sig. Der er 600 billetter til hver forestilling. Foreløbig er der solgt 2300 billetter i forsalg. Blandt flere andre udmærkelser fik "Højt til Himlen" tildelt JydskeVestkystens kulturpris i 2016. Læs mere om teaterprojektet, årets egnsspil og billetsalg på www.hoejttilhimlen.dk

To centrale personer i årets egnsspil, er skuespiller Bodil Jørgensen og formanden for teaterprojektet "Højt til himlen", Henrik Dahlmann. Foto: Jacob Schultz

2300 solgte billetter

Med 600 siddepladser til hver af de seks planlagte forestillinger, er der i alt 3600 billetter i forsalg. Godt 2300, og dermed over 60 procent, er allerede solgt på nuværende tidspunkt. Det både glæder og overrasker Henrik Dahlmann.

- Det er faktisk først i de kommende uger, startende med Klostermærken, at vi for alvor vil være synlige og slå på tromme for årets spil, siger Henrik Dahlmann. Han er sammen med sin stab på 90 frivillige på, foran og bagved scenen, både lykkelig og ydmyg over publikums interesse, der for formanden er udtryk for både opbakning og tillid til projektet.

Den store interesse skyldes dog ifølge formanden også den kendsgerning, at "Højt til himlen" med folkekære Bodil Jørgensen for første gang har en professionel skuespiller med på scenen. Bodil Jørgensen har i flere år været egnsspils-seriens officielle protektor, og da hun sidste år blev spurgt, om hun kunne tænke sig at spille hovedrollen i "Sorgagre", sagde hun omgående ja tak.

- At mødes med ildsjæle, der med små midler går sammen om at fortælle en historie, det er vigtigt, har Bodil Jørgensen tidligere sagt til JydskeVestkysten.