Revyen trak folk af huse

TØNDER: Det var et farvel med højt humør og stående applaus, da Tønder Amatørscenes revyhold søndag aften sagde tak for i år. Med 1847 solgte billetter fordelt på fem forestillinger var der godt 60 personer flere end året før, der fik sig gode grin, og Tønder Revyen manifesterede sig dermed som en af de bedst sælgende kulturelle begivenheder i byen og hele kommunen.

Teaterkatten

Med til en Tønder Revy hører, bag kulisserne, den årlige uddeling af "Teaterkatten".

Det lille bamsedyr gives hvert år til et medlem eller en gruppe af medlemmer af revyholdet, der har gjort noget ekstraordinært. Det kan både være på den gode, eller lidt mindre heldige måde. Sidste års modtager, tekstforfatter og skuespiller Mogens Jeppesen, videresendte "Teaterkatten" til hele regiholdet, og dermed gruppen på i alt ni personer, der blandt andet står for kulisserne og de skiftende billeder. Det var et populært valg.

- Lige meget hvad vi spørger dem om, så får vi aldrig et nej, forklarer Susanne Sønnichsen, der for 10. år i træk som forestillingsleder danner kunstnerisk makkerpar med instruktør Tommy Juhl.

Hun får i øvrigt fornøjelsen af at give husly til Teaterkatten. En af regiholdets mangeårige medlemmer er nemlig hendes ægtefælle Finn, og Mogens Jeppesen bestemte, at det skulle være hos familien Sønnichsen i Sønderbyen i Møgeltønder, at katten skal have til huse til næste år.

Ifølge de skrevne regler skal katten til enhver tid have en synlig placering i hjemmet. Ellers koster det.

- Men hvad det koster, er der faktisk ingen, der har fortalt, lyder det fra teaterkattens kommende madmor.