Revyen lægger fra land

Onsdag aften er der premiere på årets Tønder Revy. Interessen for at følge de satiriske og skæve løjer på de skrå brædder er stor. Men der er fortsat billetter til alle fem forestillinger.

TØNDER: Sidste år stak Tønder Revyen til søs i form af et pirattogt, der for fulde sejl og på sikker kurs tog sit publikum med ud på et oprørt hav fyldt med gode gags, maser af grimasser og forløsende latter.

Hvad de gæve revyfolk har fundet på af skæve vinkler og historier er indtil onsdag aften en hermetisk hemmeligholdt gåde.

Men på slaget klokken 19.30 onsdag aften går scenetæppet i Schweizerhalle til den første af i alt fem revy-forestillinger. Mere end 1500 af de i alt knap 2000 billetter er solgt.

- Men der er fortsat ledige pladser til samtlige forestillinger, siger formanden for Tønder Amatørscene og mangeårig revy-instruktør, Tommy Juhl. Sammen med sin stab på i alt 48 mand m/k har han lagt sig i selen for at forsætte den perlerække af revyer, som Tønders talstærke og trofaste publikum har været forkælet med gennem årene.

Som sagt er ikke meget sluppet ud fra de lukkede øvelokaler. Men sidste års kommunalvalg, det lokale håndboldeventyr og så naturligvis de efterhånden Tønder-ikoniske sladdertasker Henriette (alias Pia Hansen) og Pernille (alias Tommy Juhl) er vel næppe til at komme udenom.