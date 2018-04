Revyen er en sællert

Formandens smil stivnede først, men blev efterfølgende endnu bredere, da der klokken 19 som en verdenspremiere for det lokale revyfolk blev åbnet for online-salg.

Billetforsalget startede på slaget 16 onsdag eftermiddag, og to timer senere kunne formanden for Tønder Amatørscene, Tommy Juhl, med glæde konstatere, at de første 1111 af godt 2000 billetter, der er til årets fem forestillinger, var revet væk.

Pres på

- Men der er fortsat billetter til alle forestillinger. Mest rift har der været til forestillingerne torsdag og fredag aften, fortæller Tommy Juhl.

Formanden og hans stab er meget beæret over den store interesse, tillid og opbakning, som publikum viser Tønder Revyen.

- Det er jo bare fantastisk at se så mange stå i kø for at få billetter, siger han med henvisning til, at der onsdag eftermiddag stod omkring 100 mennesker i kø for at komme til.

De første var mødt frem i de allertidligste endnu mørke morgentimer.

Tønder Revyen får premiere onsdag den 18. april klokken 19.30, og spilles herefter alle aftener på samme tidspunkt frem til søndag den 22. april.

Tønder Amatørscene satte alletiders revy-rekord i 2016, da der blev solgt 1995 billetter til årets fem forestillinger.