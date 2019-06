Revet ned ved en fejl: Bro-fadæse koster skatteborgerne 1,5 millioner kroner

Tønder Kommune må til lommerne for at genopbygge den fredede Fiskbæk Bro ved Toftlund, der ved en fejl blev revet ned i marts sidste år.

TØNDER/TOFTLUND: Det kommer til at koste Tønder Kommune og dermed skatteborgerne rundt regnet 1,5 millioner kroner, at reetablere broen over Fiskbæk ved Toftlund. Den blev sidste forår fjernet ved en fejl og erstattet af en moderne rørbro. Hverken Tønder Kommune som bygherre eller COWI, der var rådgiver på projektet, havde været opmærksom på, at den gamle granitbro var fredet som fortidsminde.

Fiskbæk Bro syd for Toftlund blev ved en fejl revet ned i forbindelse med en renovering i januar sidste år. Broen var opført i kampesten i 1770'erne og fredet som fortidsminde. Fiskbæk Bro ligger ved et gammelt vadested, der kan dateres tilbage til sidste istid. Slots- og Kulturstyrelsen pålagde Tønder Kommune at genopføre den nedrevne bro på den oprindelige placering. Tønder Kommune og det rådgivende ingeniørfirma Cowi indgik i april forlig i striden om hvem der havde ansvaret for den ulovlige nedrivning. Forliget gik ud på, at Cowi skulle udarbejde to løsningsforslag uden beregning. Tønder Kommune skulle herefter betale for udførelsen af det valgte projekt.

- Denne løsning giver nok den bedste kulturhistoriske formidling, men processen er mere krævende, da der skal ske jordkøb, indhentes dispensation for beskyttet natur, og etableres erstatning for denne, lyder den forvaltningsmæssige vurdering.

Da sagen kom frem, krævede Slots- og Kulturstyrelsen efterfølgende, at broen blev genopført på stedet. Samtidig forhåndsgodkendte styrelsen udkastet til to "erstatningsprojekter". Heraf har kommunens teknik- og miljøudvalg nu valgt det forslag, der vil blive realiseret. Det er den såkaldt løsning B, der går ud på at opbygge en ny vejbro på stedet i jern og beton med mest muligt synlig granit. Dermed sikres, at broen visuelt kommer tæt på den nedrevne.

- Vi regner med at få projektet realiseret i løbet af indeværende år. Og fremadrettet slipper vi for at skulle vedligeholde to broer, siger forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V).

Det var netop hensynet til en lang myndighedsbehandling samt opkøb af jord, der var afgørende for, at et enigt teknik- og miljøudvalg pegede på løsning B.

Forliget

Begge projekter, som politikerne skulle vælge imellem, er udarbejdet af COWI. Det skete som en del af det forlig, som kommunen tidligere på året indgik med rådgivningsfirmaet.

Efter at Slots- og Kulturstyrelsen krævede broen genopført, gik forliget ud på, at COWI uden beregning skulle stå for udarbejdelsen af to skitseforslag, samt den endelige projektering. Tønder Kommunes del af forliget var, at påtage sig udgifterne for selve udførelsen af arbejdet. Sidstnævnte ligger for begge forslag på cirka 1,5 millioner kroner.

Hvorvidt Tønder Kommune med en udgift på 1,5 millioner kroner holdt op imod udgifterne til at projektere en mindre vejbro har indgået et godt forlig, ønsker udvalgsformand Bo Jessen ikke at kommentere.

- Jeg har ikke selv deltaget i forhandlingerne, men jeg er sikker på, at vi er gået efter det højest opnåelige, siger han.