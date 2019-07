- Jeg er utrolig glad for, at vores børn er blevet hørt. Desuden er det vigtigt for mig, at han ikke må undervise børn og unge de næste fem år, sagde Line Hansen, mens hun tørrede tårerne væk og tilføjede:

Umiddelbart efter dommen blev der snøftet på tilhørerpladserne. En af forældrene til to tidligere elever på Ludwig Andresen Schule, Line Hansen, er lettet over, at sagen er slut og ikke mindst lettet over, at domsmandsretten har troet på børnenes forklaringer.

Et tidligere krav om, at han skal udvises af Danmark med indrejseforbud i seks år, gælder ikke længere.

TØNDER/SØNDERBORG: Vestre Landsret idømte torsdag en tysk lærer ni måneders fængsel for at have taget halsgreb på otte elever på Ludwig Andresen Schule i Tønder. Seks måneder af de ni måneders fængsel gøres betinget.

JydskeVestkysten bringer ikke navne i domme, med mindre fængselsstraffen er på mindst 12 måneders ubetinget fængsel. Den 41-årige tyske lærer blev ved Vestre Landsrets afdeling i Sønderborg torsdag dømt skyldig i at have taget halsgreb på otte drenge. Til gengæld blev han frifundet for andre forseelser - som at presse elever ned eller tage hårdt fat i armen på en elev. Læreren er tidligere idømt et års ubetinget fængsel i byretten.

Jeg er utrolig glad for, at vores børn er blevet hørt. Desuden er det vigtigt for mig, at han ikke må undervise børn og unge de næste fem år, sagde Line Hansen umiddelbart efter dommen mod en 41-årige tidligere lærer på Ludwig Andresen Schule.

Vellidt og voldelig

I sin procedure forud for dommen nedlagde senioranklager Anette Wolf Pedersen påstand om, at den 41-årige lærer skulle idømmes et års ubetinget fængsel, og at han skal have frataget retten til at undervise børn og unge samt at han skal udvises af Danmark med indrejseforbud i seks år.

- Han er skyldig. Der er ikke kommet noget afgørende nyt frem i retten, sagde Anette Wolf Pedersen og tilføjede, at nok har både forældre og lærerkolleger kaldt den tiltalte lærer for dygtig og vellidt, mens børnene i deres forklaringer har fortalt om en voldelig lærer. Og begge dele kan såmænd også være rigtige, mente hun og understregede, at en voksens udsagn ikke er bedre end børns.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han er vellidt og at han er en god lærer, men det ene udelukker ikke det andet. sagde Anette Wolf Pedersen.