Retaps salg af vandflasker buldrer derudad

Retap i Agerskov lever godt af at sælge vandflasker af glas. Grundlægger, ejer og administrerende direktør, Lars Brøndum Petersen, mener, at øget fokus på miljø og klima bærer en del af værksten, der i år er på 35 procent. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Det går godt for Retap i Agerskov. Salget af flasker og karafler i glas er faktisk steget med 35 procent i år i forhold til samme periode sidste år. Der er åbent hus på virksomheden 9. august.

AGERSKOV: Det går forrygende for virksomheden Retap i Agerskov. Retap sælger flasker og karafler, der er fremstillet i et særdeles hårdt og holdbart glasmateriale, og som er beregnet til at blive brugt igen og igen til postevand. Ejer og administrerende direktør Lars Brøndum Petersen fortæller, at omsætningen frem til 1. august i år, ligger 38 procent højere end sidste år. Og det er helt i tråd med virksomhedens vækststrategi, siger Lars Brøndum Petersen. - Antallet af solgte flasker og karafler er steget med 35 procent i år. Dermed har vi solgt 165.000 enheder, fortæller direktøren, der er hovedaktionær sammen med medejer Robert Hjernberg, samt fire medarbejdere, der er blevet indlemmet i ejerkredsen som mindretalsaktionærer. Hvis du nu som læser tænker, at der ikke er harmoni mellem de to tal, 35 og 38 procent, så skyldes det, at de solgte varer i årets løb er steget i pris.

Klima og miljø er kommet på dagsordenen. Lars Brøndum Petersen, ejer og grundlægger af Retap i Agerskov

Danske Bank I 2017 lykkedes det for Retap at få foden inden for på det amerikanske supermarkedskæde Target, der har 2000 forretninger spredt ud over staterne. Men i år er det faktisk en dansk virksomhed, der har været den største kunde, fortæller Brøndum Petersen, der dog ikke sætter tal på virksomhedens køb af flasker. - Danske Bank er den største enkeltkunde i år - indtil videre. Banken har købt flasker til de mange medarbejdere, siger direktøren, der som tidligere har 22 ansatte på virksomheden i Agerskov. Men hvordan kan det samme antal medarbejdere sælge 35 procent mere? - Det skyldes, at Retap har udvidet antallet af distributører og repræsentanter i flere lande, som ikke tæller med i tallet, oplyser Lars Brøndum Petersen, der forventer, at Retap fortsætter med at vækste i samme grad som tidligere.

Klima og miljø Lars Brøndum Petersen tillægger noget af virksomhedens vækst, at folk har ændret vaner og tænker bæredygtighed. - Det så vi jo, var det vigtigste emne i valgkampen. Klima og miljø er kommet på dagsordenen. For nogle år siden fik Retap lavet en undersøgelse, der viser, at hvis en person i stedet for at hente en halv liter vand på plastikflaske hver dag i stedet genopfylder glasflasken fra Retap, så vil det spare miljøet for 30 kilo co2 om året. - Så det betyder noget, når medarbejderne på store virksomheder ændrer vaner, siger Brøndum Petersen.

Åbent hus For nylig modtog Retap 100.000 kroner fra LAG - pengene skal bruges på en ny trykmaskine, der kan præge logoer på glasflaskerne. Det sammenholdt med den generelle vækst i virksomheden, betyder, at Lars Brøndum Petersen forventer, at der snart skal ansættes nye kolleger til de i forvejen 22 medarbejdere. - Jeg gætter på, at vi snart er et par mennesker mere på Retap, siger direktøren. Retap, der er grundlagt i 2009, flyttede med økonomisk hjælp fra LAG til Agerskov fra København i foråret 2016. 10-års jubilæet markeres med åbent hus på virksomheden i Agerskov. Arrangementet finder sted den 9. august i tidsrummet klokken 14 til 17. Alle er velkomne til at kigge forbi.