Retap har voldsomme ambitioner i Agerskov

Virksomheden Retap, der sælger genfyldelige glasflasker til hele verden, har store ambitioner. Da firmaet flyttede til Agerskov for to år siden, var der otte ansatte. Tallet er i dag vokset til 22. Vi vil være Agerskov største virksomhed i 2025, siger Retaps stifter, Lars Brøndum Petersen.

Virksomheden flyttede ikke mindst på grund af dens stifter, Lars Brøndum Petersen, fra København til Agerskov i april 2016. Dengang havde virksomheden, der sælger genfyldelige glasflasker og -karafler, otte ansatte. Nu her to år senere er der 22 mand på lønningslisten.

Stolt lokalpatriot

Den 35-årige stifter og iværksætter er ikke bleg for at kalde sig selv for lokalpatriot. Derfor er det ikke nogen tilfældighed, at Retap i dag holder til i SEs gamle bygninger i hjertet af Agerskov.

- Her ligger vi midt i det hele i stedet for midt i ingenting. Hvis bygningerne havde ligget i Toftlund, er det ikke sikkert, vi var flyttet, lyder det fra Lars Brøndum Petersen, der i 2013 ærgrede sig over de tomme bygninger, der stod tilbage efter SE flyttede ud. Han ville egentlig erhverve de gule murstensbygninger, men kreditselskaberne ville ikke lege med. Derfor er lokalerne i dag lejet af den nye ejer, Tønder Kommune.

Firmaet skipper i dag i gennemsnit 10.000 ugentlige drikkeflasker af sted til 55 lande i hele verden. På lageret hober 80.000 til 100.000 glasflasker sig op i tætpakkede papkasser.