Restauratører tyvstarter: Klar med tilbud til vandrere på ny sti

Det kan ikke gå hurtigt nok med at få skudt gang i vandrerruten Marskstien, mener salgs- og marketingschef for Hostrups Hotel, Tina Elisabeth Lück, og Marskhotellets ejer, Kaare Holler Jessen. De to har allieret sig med Rudbøl Grænsekro om et fælles pakketilbud til vandrerturister. Foto: Martin Franciere

Selv om Marskstien officielt først indvies den 16. august, så er en række restauratører nu klar med et ensartet pakketilbud til vandrere. - Vi vil have del i den voksende grønne turisme, siger salgs- og marketingschef for Hostrups Hotel i Tønder.

HØJER/TØNDER: Selv om den 54 kilometer lange vandrerute, Marskstien, først den 16. august indvies officielt af borgmester Henrik Frandsen og de tre direktører for Realdania, Nordea Fonden og A.P. Møllers fond, så er en række restauratører allerede nu klar med et pakketilbud til vandrerne. Tilbuddet inkluderer overnatning, bespisning og madpakker på Hostrups Hotel i Tønder, Rudbøl Grænsekro og Marskhotellet i centrum af Højer. Desuden kan vandrerne købe sig til transport af bagage til næste overnatningssted. - Marskstien skal først indvies til august, men det kan vi ikke vente på - så mister vi en hel sæson, siger Kaare Holler Jessen, der driver Marskhotellet med kompagnonen, Claus Elholm. Restauratørerne står klar med tilbuddet fra 2. maj, og der er store forventninger til tilstrømningen af "grønne" turister, der vil have ro, naturoplevelser ud over det sædvanlige og udsigt til marskens fugle.

Marskstien skal først indvies til august, men det kan vi ikke vente på, så mister vi en hel sæson. Kaare Holler Jessen, Marskhotellet i Højer

Marskstien Marskstien er en 54 km lang vandrerute i Tøndermarsken, der blev testindviet i juni 2018.Den endelige version vil indeholde omfattende formidling, rekreative områder, fugleskjul og shelters.



Den endelige rute indvies sammen med 10 vandrersløjfer på mellem to og 10 kilometer sammen med Højer Mølle som formidlingsstation den 16. august.



En pakkerejse med tre overnatninger på Marsk Hotellet, Rudbøl Grænsekro og Hostrups Hotel koster 3190 kroner. Hertil skal der eventuelt lægges transport af bagage på 450 kroner per person.

Kaare Holler Jessen og Tina Elisabeth Lück vil starte marsksti-turismen så hurtigt som muligt. Også selvom stien først helt officielt bliver indviet den 16. august. Foto: Martin Franciere

Sort sol og Marsksti Salgs- og marketingchef for Hostrups Hotel, Tina Elisabeth Lück, har stor tiltro til, at strømmen af grønne turister, der ikke vil flyve og har tanker på natur og miljø, er i stærk vækst. - Vi er vestkystens første vandrertilbud, og der findes rigtig mange natur- og vandrerturister, konstaterer salgs- og marketingchefen. Kaare Holler Jessen fortæller, at sort solgæster i marts har udtrykt glæde over, at de til efteråret kan opleve sort sol, mens de går på Marskstien. - Det er gæsterne, der har efterlyst vores tilbud, siger hotelejeren. Rudbøl Grænsekro, Marskhotellet og Hostrups Hotel har arbejdet på at ensarte tilbuddet til vandrerne, så oplevelsen er lige god hele vejen rundt. Det inkluderer også en ensartet madpakke.

Grøn madkasse Derfor har parterne arbejdet på at finde en madkasse, der ikke sviner naturen, hvis den glemmes. Ikke at vandrere er kendt for at svine naturen - tværtimod. Men lige nu arbejder trioen med en madkasse, der er lavet af restprodukter fra sukkerproduktion. Madkassen vil opløses efter en tid udsat for vind og vejr. - Vi vil være sikre på, at der ikke ligger affald tilbage, når vandrerne har været ude at gå i vores natur. De næste vandrere, der kommer, skal opleve en uspoleret natur og ikke have udsigt til skrald, siger Kaare Holler Jessen og Tina Elisabeth Lück.

Populære vandrestier Lige nu er sæsonen for egnens hoteller, kroer og bed & breakfasts især centreret omkring sort sol forår og efterår, sommerferien i juli og omkring Tønder Festival. Kaare Holler Jessen og Tina Elisabeth Lück håber, at Marskstien kan være med til at jævne sæsonen ud. Og gæsterne kan bare komme an. - Vi har god plads, lyder det fra Marskhotellets ejer, der råder over 70 sovepladser i Højer, mens Hostrup Hotel få 50 sengepladser, og derudover har Paul Wendicke på Rudbøl Grænsekro intet mindre end 235 sengepladser parat. Direktør for Destination Sønderjylland, Karsten Justesen, er glad for, at der kommer et nyt tilbud til vandrere i Sønderjylland. - Vi oplever en enorm interesse for danske cykel- og vandreprodukter, og det er en kæmpe styrke, at vi nu kan tilbyde endnu et kvalitetsprodukt indenfor vandring i det sønderjyske område, siger Karsten Justesen og fortsætter: - Både Gendarmstien, Camino Haderslev Næs og Hærvejen er allerede voldsomt populære vandreruter, der bringer hundreder af gæster til Sønderjylland, og vi glæder os over nu også at kunne tilbyde et attraktivt produkt på vestkysten.