Therese Thøgersen, Hotel Kommandørgården, nægter at betale en bøde på 5000 kroner, som hun har fået for manglende hygiejne i sit køkken. Hun regner med at tabe en truende retssag, men håber på at skabe dialog om en mere fair kontrol.

- Men det gør jeg denne gang, for jeg synes, at tingene er ved at gå over gevind. Et enkelt ups eller forglemmelse bliver til en sur smiley. Bøden kommer vi nok over, men den negative presseomtale koster os dyrt, lyder det fra direktøren.

Hun har tidligere været på kant med Fødevarestyrelsens kontrollant. Det skete blandt andet i 2009, da hun fik en bøde på 30.000 kroner. Også dengang nægtede hun i første omgang at betale, men endte med at gøre det alligevel.

- Jeg har valgt ikke at betale bøden. Så bliver jeg nok politianmeldt og skal i retten, hvor jeg nok vil tabe. Men i processen håber jeg at kunne skabe en dialog, der gør, at min branche i fremtiden måske mødes med en mere fair kontrol, siger Therese Thøgersen.

- Jeg mener ikke, det var den glemte karklud, der var årsag til bananfluerne, men de to kilo gulerødder med enkelte rådne, som jeg fandt i grøntafdelingen under bordpladen. Jeg fortalte dette til kontrolløren, som hun dog ikke kommenterede, siger hun.

Af rapporten, der nu er offentlig tilgængelig og skal hænges op på et synligt sted i restauranten, femgår det, at der var problemer med håndtering af fødevarer, herunder procedurer for at sikre genanvendelse af fødevarer på buffet, samt adskillelse af gæste- og personalemad. Kontrolløren kritiserer også rengøringen, herunder at der var "stor forekomst af bananfluer" i grøntrummet, som skyldtes en "ildelugtende, sammenkrøllet fugtig klud," er det anført i rapporten.

- I stedet for at kontrollørerne optræder som bødler og slagtere, siger Therese Thøgersen.

- De forskellige tilsynsførende, der kommer, har en helt forskellig grad af tolerance og vurdering af rengøring. Selv om de forhenværende kontrollører har accepteret køkkenets udformning og rengøring, som den er, skal man ikke tro at den næste gør det. For under fem måneder siden havde vi en stor smiley. Hvis I spørger mig, var der bestemt ikke en forskel i køkkenet, fra den glade smiley til den sure smiley, siger Therese Thøgersen.

Urimelig

I forlængelse af det seneste besøg i hendes køkken, hæfter hun sig også ved, at nogle kritikpunkter, der var opført i første udkast til kontrolrapporten og som hun protesterede imod, efterfølgende er blevet ændret eller helt sløjfet.

- Når en chef ændrer kommentarer fra en kontrollør, er det vel det bedste argument for, at kontrolløren var urimelig, siger hun.

Ud over at nægte at betale bøden, har Therese Thøgersen også valgt at klage over den kontrollør, der udstedte den sure smiley.

Hun har valgt at efterkomme påbuddet om at hænge kontrolrapportten op i restauranten, men samtidig valgt at hænge sin egen version og vurdering af Fødevarestyrelsens besøg og kritik op lige ved siden af.

- Det er der jo ingen, der kan forbyde mig, siger hun.