Restauratør ærgrer sig over en sur smiley

TØNDER: Den italienske restaurant i Tønders gågade, Ristorante Pavarotti i Vestergade, har fået en sur smiley. Egenkontrollen og dermed dokumentationen for, om fødevarerne er nedkølet og opbevaret efter reglerne, er ikke blevet overholdt. Det har ud over den sure smiley også medført, at restauranten nu får en bøde på 5000 kroner.

Sergio Levi, der er mangeårig ejer af stedet, som han netop har overdraget til en ny ejer, ærgrer sig.

- Vi har omgående bragt de kritiserede forhold i orden, men må nu leve med den sure smiley et stykke tid. Det ville vi gerne have været foruden, siger han.

Fødevarekontrollens seneste besøg i kælderrestauranten var en opfølgning på et rutinebesøg i juni. Dengang havde kontrollanten påpeget, at egenkontrollen skulle fastsættes med en frekvens på en gang om ugen.

- Normalt foretager vi egenkontrol hver 14. dag eller en gang om måneden. Men fordi der var en ny ejer, blev det sat til en gang om ugen. Det har vi ikke overholdt, og det skyldes ikke mindst, at vi havde meget travlt her i sommeren, forklarer Sergio Levi.

Han trøster sig med, at den rejste kritik ikke på nogen måde hænger sammen med restaurantens mad og hygiejne, men altså udelukkende drejer sig om mangelfuld dokumentation.

Men det er der altså styr på nu, forsikrer Sergio Levi.

Det samme gælder i forhold til opbevaring og bortskaffelse af affald fra restauranten, som fik en kritisk anmærkning, men ikke førte til videre sanktioner ved kontrolbesøget forleden. Fødevarestyrelsen har dog varslet endnu et opfølgnings- og kontrolbesøg i slutningen af september.

- De forhold, der blev peget på, var bragt i orden to dage efter, siger Sergio Levi.