Renovering af historisk marskgård ramt af sort uheld

Renoveringen af Arlas kommende madlejr i hjertet af Højer er ramt af sort uheld. Fundamentet under villaen skulle forstærkes, imidlertid endte det med, at bygningens hjørne skred ud. Foto: Ulrik Pedersen/Tøndermarsk Initiativet

Arla Fondens kommende madlejr i hjertet af Højer er blevet ramt af et uheld. Et hjørne af ejendommen styrtede sammen under renoveringen af de historiske bygninger.

HØJER: Restaureringen af marskgården på hjørnet af Nørregade og Kirkegårdspladsen i Højer fortsætter i højeste gear, så planerne om at omdanne den gamle gård og de øvrige bygninger til madlejrskole kan realiseres. Imidlertid er arbejdet blevet ramt af et uheld, da man var i gang med at forstærke fundamentet til gårdens tilhørende røde murstensvilla. Forstærkningen skulle ellers sikre, at bygningen i mange år fremover vil stå sikkert og solidt, men det havde tilsyneladende den modsatte effekt. - Det var for at sige det mildt ikke så godt, konstaterer RealDanias projektleder, Connie Hviid. Hun tilføjer: - Desværre blev villaens ene hjørne under funderingsarbejdet påvirket af gravearbejdet. En del af husets murværk væltede, da entreprenørens gravemaskiner havde påbegyndt de nødvendige udgravninger langs facaden.

Det er ikke småpenge, vi taler om. Vi er tæt på et tochifret millionbeløb. Connie Hviid, RealDania By & Bygs projektleder i Højer, om prisen på renoveringen

Uheldige sammenfald Ifølge Connie Hviid forårsagede uheldet ikke andre skader, som påvirker den resterende del af den røde murstensvilla. Efterfølgende har håndværkerne på stedet sikret, at skaderne ikke breder sig til resten af bygningen, der stammer fra 1906. Hvad uheldet skyldes, kan hun ikke med sikkerhed sige. Måske er det den tørre undergrund, at der blev gravet for tæt på det eksisterende fundament eller noget helt tredje. - Det er måske et sammenfald af uheldige omstændigheder, siger Connie Hviid. Reparationen af det skadede murværk er endnu ikke gået i gang - men det sker snart - forsikrer RealDanias By & Byg-projektleder.