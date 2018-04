Renovering af Klosterbadet afgøres først til efteråret

Tønder Kommune har øremærket knap 900.000 kroner til en tiltrængt renovering af Klosterbadet. Men projektet er udsat. - Vi har behov for en generel drøftelse om, hvad vi vil, og hvad vi ikke vil med svømmebadsområdet, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget, René Andersen (V).

Han begrunder udsættelsen, der blev truffet af et enigt udvalg med, at myndighedskrav kan blive dyre, også når det gælder andre bade i kommunen.

- Pengene er afsat på budgettet, men vi har udsat sagen hen til budgetforhandlingerne, så vi kan få en generel drøftelse over, hvad vi vil, og hvad vi ikke vil med hensyn til friluftsbadene og altså Klosterbadet, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget, René Andersen (V).

Det er den besked, bestyrelsen for Klosterhallerne og Klosterbadet i Løgumkloster vil modtage en af de næste dage. Bestyrelsen havde ellers bedt om et kommunalt bidrag på 862.900 kroner til en tiltrængt og påkrævet renovering af badets store bassin. Badet har en dispensation fra miljømyndighederne, som kan forventes at stille krav om nyt vandbehandlingsanlæg.

Skuffet halinspektør

Nyheden om udsættelse af den tiltrængte renovering falder umiddelbart ikke i god jord hos Klosterhallernes formand, Claus Hansen, der også er medlem af kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance. Men han tager i første omgang kulturudvalgets udsættelse til efterretning.

- Umiddelbart fortsætter vi driften, som vi plejer. Men Klosterbadet tager en drøftelse med teknisk forvaltning, og vi ser frem til en konstruktiv dialog. Vi henholder os også til, at der er bred politisk forståelse for, at friluftsbadene er et aktiv for lokalområderne, siger Claus Hansen.