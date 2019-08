Ren kvinde-power fyldte Telt 1

Det giver en særlig stemning at være seks kvinder samlet her på scenen.

Bevæbnet med guitar

På scenen spillede Caitlin Canty og Leslie Stevens fra USA, Jenn Grant fra Canada, Irish Mythen og Heidi Talbot fra Irland og danske Signe Svendsen.

De sad alle på rad og række bevæbnet med hver sin guitar. På skift gik de til mikrofonen, og præsenterede en sang, der hver gang blev ledsaget af en lille historie eller anekdote om sangens oprindelse.

Danske Signe Svendsen beviste, at hun ikke har akkompagneret Niels Hausgaard ved utallige koncerter, uden at have taget noget med sig. Hendes historier og anekdoter fik flere gange publikum til at grine højt, og hun fik leveret historierne på en facon, som kun Niels Hausgaard i sin bedste udgave kan gøre efter.

- Det er super dejligt at være her. Det giver en særlig stemning at være seks kvinder samlet her på scenen. Det er så min opgave ikke at ødelægge den, lød det fra Signe Svendsen til stor morskab for publikum.