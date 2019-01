Remee, topmodel og sønderjysk milliardær sammen om designersko

Virksomheden Zinktwo har designet, lanceret og produceret en såkaldt livsstilssko, som skal opfordre folk til at udleve deres drømme, visioner og sætte deres aftryk i livet, på stranden og i sneen.

Fodaftryk: Et nyt dansk mærke, Zinktwo, har lanceret sko, der skal give folk lyst til at gå efter deres drømme og visioner. Det sker ved, at skoene sætter aftryk i sne og sand med ordene "Dreamer" og "Vizionary", der betyder drømmer og visionær.

- Vi vil med skoene og deres aftryk inspirere folk til at udleve deres drømme og sætte deres aftryk på vejen. Folk skal kæmpe for deres drømme, siger Joshua Hansen, medejer af Zinktwo.

Ud over Joshua Hansen finder man i ejerkredsen den tidligere direktør i Ecco - og ægtefælle til mangemilliardæren Hanni Toosbuy Kasprzak - Dieter Kasprzak, tidligere X Factor-dommer og producer Remee Jackman, topmodellen Mathilde Gøhler og kunstneren thezinker alias Kim Michael.

- Det er spændende at blive inviteret med ind i fremtiden af nogle kreative og passionerede iværksættere og kunstnere, sagde Dieter Kasprzak for nylig til Ritzau.

Også Remee Jackman valgte at gå med i firmaet på grund af budskabet.

- Vi skal alle forfølge vores drømme - og være stolte, når vi får ført dem ud i livet, store som små. Jeg er helt vild med konceptet bag Zinktwo, og glæder mig til at være med på rejsen, lød det fra den tidligere X Faktor-dommer til Ritzau.

Idéen til konceptet og kollektionen stammer fra kunstnere Kim Michael og hans søn Joshua Hansen fra Roskilde. Kim Michael har designet selve udtrykket på skoene, mens skoene bliver produceret af Ecco.