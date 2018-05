Rekordstor tilmelding til Rømø Motor Festival

Årets udgave af Rømø Motor Festival, der afholdes den 1. september, tegner til at blive den største nogensinde. Interessen for løbet er vokset både i ind- og udland.

RØMØ: Der er endnu fire måneder til racerbiler og motorcykler indtager Lakolk Strand på Rømø, men arrangørerne bag Rømø Motor Festival har allerede nu god grund til at glæde sig.

Tilmeldingen til årets løb har nemlig slået alle rekorder.

Med over 100 køretøjer til start den 1. september, bliver årets Rømø Motor Festival det største til dato.

Interessen for løbet er vokset betragteligt, og ikke kun på dansk grund. Deltagerne kommer fra 11 lande fordelt over hele Europa. Alle biler og motorcykler har det til fælles, at ingen køretøjer må være af nyere dato end 1947 - og det gælder også tuningen.

Faktisk er interessen for årets festival så stor, at arrangørerne har været nødt til at sige nej til flere, forklarer festivalens pressetalsmand, Steffan Skov:

- Rationelt betragtet, så er det dejligt at se, at ideen og formålet med festivalen viser sig at holde vand. Slipper vi tøjlerne lidt, så er det umuligt ikke at blive revet med. Det er fantastisk at festivalen har sådan en gennemslagskraft, at vi trods et rekordantal af deltagere må sige nej til flere, der gerne vil køre med.