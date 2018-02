Rekordmange forslag til nationalpark-aktiviteter fra Ballum

BALLUM: Der er stor interesse for at medvirke til og forme den kommende Nationalparkplan for Vadehavet, der skal gælde fra 2019-2025.

Det dokumenteres af både fremmødet og idérigdommen i forbindelse med fire borgermøder, som nationalparken har afviklet langs vadehavskysten.

Møderne resulterede i 404 forskellige bud fra de fremmødte borgere og interessenter, og af disse kom 138 alene fra det møde, der blev afviklet i Ballum.

- Vi har holdt fire gode møder med borgerne, hvor vi har mødt stor interesse for, hvad det her går ud på, en nysgerrighed, imødekommenhed og en stor velvilje til at spille positivt med og komme med ideer og forslag. Flere er også kommet til mig bagefter og sagt, at de gerne vil være med til at føre de her ting til virkelighed. Alt i alt er det gået godt, siger sekretariatsleder for Nationalpark Vadehav, Peter Saabye Simonsen, i en udsendt pressemeddelelse.