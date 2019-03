Rekordmange brætspillere til retro-bankospil

- Danske unge har en tendens til at gemme sig bag en skærm og der er flere undersøgelser, der peger på at både unge og gamle er virkelig meget ensomme, siger Ann-Brit Garlov.

Nu vil Ann-Brit Garlov udbrede spilleinitiativet til andre af kommunens byer, for der er unge og gamle i flere byer, der kan nyde godt af at mødes.

Initiativet blev oprindeligt sat i gang at Ann-Brit Garlov fra Tønder, fordi hun i forbindelse med sit arbejde og sine studier hørte om ensomhed blandt unge og seniorer. Det ville hun gøre noget ved, så hun opfandt initiativet og efter to år er der en fast skare af spillere, der kommer hver tirsdag.

Tykke gamle pap-bankoplader og enører og andet småt til at lægge på pladerne - sådan husker mange af de gamle på Richtens Plejecenter, at banko skal være. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Ann-Brit Garlov tog for to år siden initiativ til brætspil Tønder og hun har fået både unge og gamle til at værdsætte hinandens selskab en gang om ugen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Godt for humør og CV

- Jeg elsker bare at hjælpe andre mennesker, og så synes jeg, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at vi faktisk har det utrolig godt i Danmark, forklarer formanden for Røde Kors Ungdom.

Inessa Uzunjan er også medlem af ungdommens Røde Kors og hun er flittig til at komme til brætspilsinitiativet. Faktisk deltager hun næsten hver tirsdag og hun nyder samværet på tværs af generationer.

- Det er et godt alternativ at bruge sin tid på. Altså på at spille med de ældre. Jeg føler virkelig jeg giver glæde til dem - og til mig selv, forklarer den unge gymnasieelev, der til retro-banko hjalp Vilhelmine Hattesen med at finde de rigtige tal og brikker. Vilhelmine er beboer på Richtens og hun kunne huske bankospillet fra "gamle dage".

- Sådan her har vi jo spillet det før, det her kan jeg huske og det gør godt, siger Vilhelmine Hattesen, der ikke helt havde nok brikker lagt på pladen til at vinde denne gang.