Rekordmange badegæster i kommunens friluftsbade

Løgumkloster, Toftlund og Bredebro: Det varme sommervejr har betydet, at badegæsterne er valfartet mod kommunens tre friluftsbade i Løgumkloster, Toftlund og Bredebro. Hos Toftlund friluftsbad har de registreret omkring 7.500 badegæster. Det er mere end en fordobling fra sidste år, siger Brian Hansen fra Toftlund Hallerne, der administrerer friluftsbadet. Her har han været ansat i over ti år, og ingen af de foregående sæsoner kan måle sig med den nuværende.

- Jeg har ikke oplevet noget lignende, det her er ekstraordinært, siger Brian Hansen.

I Bredebro har de oplevet samme tendens som i Toftlund. Formand for Bredebro friluftsbad, Preben Gaedt, har aldrig oplevet så mange badegæster før, og han har været tilknyttet bassinet siden år 2000. Det er især kontrasten til sidste år, der får formanden til at spærre øjnene op.

- Det her sprænger det hele. Da maj var forbi, havde vi allerede overhalet det samlede antal badegæster fra sidste år. Nu ligger vi på to-tre gange så mange badegæster som i fjor, siger formand for friluftsbadet, Preben Gaedt.

Udviklingen i Løgumkloster følger med de øvrige friluftsbade i kommunen. Her har Asger Andersen været ansat i tre år som centerleder. Han har oplevet en jævn strøm af badegæster over hele sæsonen, og han anslår, at Klosterbadet ligger på 20-25 procent flere besøgende end gennemsnittet for de forrige tre sæsoner.

- Om morgenen har vi en hård kerne på 60 badegæster, der kommer hver dag uanset vejret, men om eftermiddagen er det særligt de unge, der lægger vejen forbi, hvis vejret er godt, og det har det været i år, siger Asger Andersen.