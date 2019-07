Det kunne have været en fangst til de lokale historiebøger. Men den fisk, som John Nagott, Aabenraa, krogede forleden, viser sig nu ikke at være en havørred, men en almindelig laks - omend en laks, med en noget usædvanlig historie.

- Ud fra tilvæksten er jeg hundrede procent sikker på, at det er en laks. En havørred med samme livshistorie ville maks. være 80 cm lang. Men jeg forstår godt, at man ud fra helhedsindtrykket kan være i tvivl, skriver biolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert, som konklusion på en skæl-aflæsning.

- Jeg havde da håbet lidt på, at det var en havørred, for så havde der været en historie i den. Men jeg er stadig glad og stolt over fangsten. Det er stadig en stor og flot fisk, siger han.

Størst indtil ny

For Sportsfiskerforeningen Vidå betyder resultatet af skælaflæsningen, at John Nagotts fangst nu må tages ud af alle tiders "top 10" over størst fangede havørreder i foreningens 90-årige historie. Her indtog den ellers en fornem andenplads, kun overgået af den ørred, som Ervin Petersen fik på krogen tilbage i 1977. Den målte godt nok "kun" 96 centimeter, men vejede til gengæld hele 11,450 kg.

I rekordlisten over de største laks vil John Nagotts fangst placere sig i den pæne ende, dog uden mulighed for at nå helt til tops. I øjeblikket er den årets indtil videre største fangst, men i Vidåen er der tidligere fangst laks, der er noget større. Størst var den hanlaks, som Jørn Petersen fangede i september 2011. Den målte 115 cm og vejede 14,1 kg.