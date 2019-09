Rekordernes motorfestival på Rømø

Arrangørerne skønner, at den 4. udgave af festivalen tiltrak omkring 30.000 gæster til fejringen af hundredåret for det første, danske strandrace, som blev kørt på Fanø i 1919. Ånden og stemningen fra løbene på Fanø er den, som Rømø Motor Festival i sin tid satte sig for at føre videre, og samme opskrift fortsætter den dag i dag.

2019 blev igen et rekordår for festivalen, som dels blev rekordvarm, dels havde rekordmange tilskuere, og dels havde et rekordstort felt. Der blev også sat nye hastighedsrekorder undervejs.

Vi tager et møde med myndighederne snarest. Det var afgjort et skridt i den rigtige retning at gøre, som vi gjorde i år, og noget tyder jo på, at der ikke kommer færre gæster til næste år. Vi ser på mulighederne i hvert fald.

Vil forfine samarbejde

Mens 2018-udgaven blev præget af et stort trafikalt pres mod Rømø, så gik det bedre med årets udgave. Der var stadig kø, men arrangørerne vurderer, at festivalens samarbejde med Hjemmeværnet nedbragte ventetiden:

- Vi er meget glade for, at så mange entusiaster havde hørt vores opfordring om at køre tidligt og medbringe det gode trafikhumør. Faktisk håndterede hjemmeværnet 50 procent flere tilskuere end i fjor samtidig med, at de nedbragte ventetiden med halvanden time. Vi vil nu sammen med myndighederne evaluere årets festival, og de muligheder der er for at gøre det endnu bedre i fremtiden. Når det er sagt, så er det naturligvis en udfordring, at der kun er en vej frem og tilbage fra øen.

Steffan Skov tilføjer, at man nu vil sætte myndighederne i stævne og drøfte mulighederne for at forbedre trafikafviklingen til næste års udgave.

- Vi tager et møde med myndighederne snarest. Det var afgjort et skridt i den rigtige retning at gøre, som vi gjorde i år, og noget tyder jo på, at der ikke kommer færre gæster til næste år. Vi ser på mulighederne i hvert fald, siger han.