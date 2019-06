Rekord eller hvad: Tvivl om historisk fangst i Vidåen

- Det er en lidt træls sag. Der er flere, der siger, at det er en havørred. Men der er lige så mange, der siger, at det er en laks. Vi har indsendt en skælprøve, og så må vi afvente eksperternes dom, siger Finn Jensen, der er officiell indvejer i Sportsfiskerforeningen Vidå i Tønder.

Først troede jeg, at der var tale om en laks, men under indvejningen viste det sig, at det var en havørred. Der var ingen tvivl.

Kendetegn for havørred:Kendetegn for laks:

Hemmelighed

Helt præcis hvor han fangede den, røber han ikke. Det er en hemmelighed. Men lystfisker John Nagott fra Aabenraa, fortæller gerne, at det var et eller andet sted i Vidåen mellem Grønåens indløb og Lægan, at han onsdag i den forløbne uge krogede den fine og måske historisk fangst. For hvis det viser sig at være en havørred, som han fik på krogen, så vil det være den længste og næsttungeste ørred, der er registreret i Sportsfiskerforeningen Vidås efterhånden 90-årige historie.

John Nagotts fangst - hvis det altså er en havørred - overgås kun af den havørred, som Ervin Petersen fik på krogen tilbage i 1977. Den målte godt nok "kun" 96 centimeter, men vejede til gengæld hele 11,450 kg.