Rejefiskernes afregningspris femdoblet på seks år

På bare seks år er prisen for et kilo rejer, der blev landet på Rømø, faktisk blevet femdoblet. Tilbage i 2011 opnåede fiskerne en pris på 14,76 kr. pr. kilo. Sidste år lå gennemsnitsprisen på 72,49 kr. pr. kilo

HAVNEBY: Selv om den samledes fangstmængde var rekord lavt, så har det alligevel været et fornuftigt år for rejefiskerne på Rømø. En rekord høj afregningspris for de fangede og landede hesterejer sikrede nemlig et fornuftig økonomisk resultat.

Sidste årsberetning

På fredagens årsmøde aflagde han sin 49. og samtidig sidste årsberetning. Efter 49 år som formand havde den 71-årige allerede sidste år bebudet, at 2017 blev hans sidste i spidsen for foreningen. Men det blev et godt år. Ikke kun på grund af prisudviklingen. 2017 var nemlig året, hvor det i samarbejde med kollegerne i Tyskland og Holland lykkedes at få hestereje-fiskeriet MSC-certificeret.

En MSC-certificering synliggør, at der bliver fisket på en bæredygtig måde, og dermed sikres også køberne, at rejerne kommer fra en velforvaltet og bæredygtig kilde.

- Det er noget, vi har arbejdet på i mange år. Det har været vanskeligt at få 400-450 danske, tyske og hollandske rejefiskere med forskellig kulturel baggrund og fangstmetoder til at arbejde sammen. Rejefiskeriet er ikke EU-reguleret, så det har været et vanskeligt projekt. Faktisk er der ikke ret megen viden om hesterejernes levevilkår, hvilket heller ikke har gjort det nemmere, berettede den afgående formand.