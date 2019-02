Den kedelige tendens med hærværk mod gadelamperne i Tønder har bredt sig til også at omfatte andre byer. Hver gang er udfordringen den samme - de skadede lygtepæle kan være strømførende, og derudover koster det flere tusinde kroner at reparere hver gang.

TØNDER KOMMUNE: Den senere tids hærværk på gadelys er ikke kun begrænset til Tønder - det er på det seneste sket i alt ti gange forskellige steder i kommunen. Hver eneste gang en lygtepæl bliver udsat for hærværk, så er det ikke blot farligt - det koster også kommunen flere tusinde kroner at reparere.

Thomas Thomasen har som projektleder for gadebelysning i Tønder Kommune overblikket over skaderne. I øjeblikket er der tale om en halv snes forskellige sager, som fordeler sig på Tønder, Abild og Agerskov - men det er også sket et enkelt sted på Rømø, forklarer han til JydskeVestkysten:

- Vi har cirka ti sager lige nu. Der har også været et tilfælde på Lakolk udover de tre andre byer, der allerede har været nævnt.

Det er svært at sætte en præcis pris på skaderne, for det er individuelt, hvor meget der er ødelagt på hver lygtepæl, understreger han. Men det løber hurtigt op i et par tusinde kroner hver gang:

- Hver opgave koster os mellem 1000 og 3000 kroner, men det afhænger af, hvor meget der er blevet ødelagt.