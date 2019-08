Redningsaktion sat i gang på Rømø: Tysk pige og jolle forsvandt

Rømø: Søndag eftermiddag gik en redningsaktion i gang ved Lakolk Strand på Rømø.

En person, som har stået på stranden og kigget ud over vandet, fortæller, at en jolle er drevet til havs med en voksen og et barn i jollen.

Da brandvæsnet ankommer til stranden, kommer et tysk par og fortæller, at deres 7-årige pige Mathilde er forsvundet. To aktioner er i gang.

Den tyske pige bliver senere fundet. Hun er gået langs stranden, hvor et dansk ægtepar finder hende og taler til hende, da de mener, at hun ser fortabt ud. Pigen spørger, om hun må få noget at drikke, fordi hun er tørstig. Parret giver hende vand og henvender sig derefter til politiet, og pigen kommer tilbage til sine forældre.

Imens fortsætter søgningen efter jollen til havs. Ifølge politiet er der dog ingen på stranden, der mangler nogen, og jollen finder de ikke. Til gengæld dukker et stort badedyr op i vandet, og ingen ejere tilkendegiver sig. Sidst på eftermiddagen bliver redningsaktionen afblæst, uden at hverken jolle eller nødstedte er fundet.