Redningsaktion på Rømø: Gravid kvinde frygtet druknet

Rømø: En mand, der tirsdag eftermiddag var på Sønderstrand ved Havneby på Rømø, frygtede, at en gravid kvinde var kommet galt afsted, da han mistede hende af syne, efter hun var gået ud i vandet.

Han ringede derfor 1-1-2, og en stor redningsaktion blev iværksat med både helikopter, redningsbåd og mandskab på land.

- Anmelderen havde set den gravide kvinde gå ned i vandet, da han pludselig mistede hende af syne. Men kvinden kom op af vandet igen da redningsaktionen var sat i gang, og hun kunne ikke helt forstå alt postyret. Hun havde først været ude og løbe en tur, da hun så ville køles af i vandet. Hun var i ganske god fysisk form, fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen, der glæder sig over, at episoden endte godt for den gravide 32-årige kvinde, der er fra Tyskland.

Redningsindsatsen stod på i cirka en halv time, inden den blev afblæst.