Redning: Kæntret kitesurfer på Rømø kom selv i land

Rømø: Rømø Frivillige Brandværn, Syd- og Sønderjyllands Politi, Rømø Redningsstation og flere blev fredag aften kaldt ud til en mulig drukneulykke på Lakolk Strand på Rømø, hvor der fredag var stærk fralandsvind.

Meldingen kom ind klokken 18.22. Ifølge Brand & Redning Sønderjylland var der kæntret en kitesurfer. Surferen kom dog selv i land.

En kort periode var der mistanke om, at der var endnu en kitesurfer i havsnød. Derfor satte brandvæsenet gang i en eftersøgning langs stranden, mens man var ved at få en båd ud til det kæntret kiteboard, som drev to kilometer fra stranden.

Det blev dog hurtigt bekræftet, at der kun var tale om en kitesurfer, og man fik efterfølgende samlet kite og board op.