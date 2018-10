Realdania efterlyser historiske billeder fra Højer

HØJER: Har din bedstemor boet på Nørregade i Højer? Eller kender du nogen, som kunne tænkes at ligge inde med historiske billeder fra Højer fra før 2. Verdenskrig - og især billeder af den rødstensvilla, som siden 1906 har ligget på hjørnet af Nørregade og Kirkegårdsgade i Højer?

Det er Realdania By & Byg, der efterlyser historiske billeder fra Højer og især af den røde murstensbygning på hjørnet af de to gader i Højer.

For knap to år siden købte Realdania By & Byg villaen sammen med en marskgård og en ladebygning på samme matrikel, og nu er alle tre bygninger ved at blive restaureret. Det er i den forbindelse, at Realdania By & Byg efterlyser historiske fotos, som kan fortælle historien om, hvordan huset har set ud de sidste 100 år.

- Når vi står med en bygning, som skal restaureres, prøver vi altid at indsamle så megen information som muligt om, hvordan huset har set ud, dengang det blev opført. Med villaen i Nørregade i Højer er det dog endnu ikke lykkedes os at finde informationer om, hvordan huset oprindeligt har set ud i 1906. Derfor beder vi nu om hjælp til at finde billeder eller udklip eller andet, som kan gøre os klogere på husets udseende, siger arkitekt og projektleder Connie Hviid fra Realdania By & Byg i en pressemeddelelse.

Når hele restaureringen i løbet af 2019 er færdig, skal de tre bygninger indrettes til en madlejr, der drives af Arla Fonden, og som et mødested for forskellige mad- og naturaktiviteter i lokalområdet.

Hvis du kan bidrage til det historiske udseende af bygningen, kan materiale scannes/affotograferes og sendes til info@realdaniabyogbyg.dk eller pr. post til: Realdania By & Byg, Nørregade 29, 5000 Odense C.