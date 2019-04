Reaktioner på KLK-rapport: Utilfredshed og glæde

- Jeg ønskede en undersøgelse af, hvordan det kunne ende, som det gjorde i forbindelse med heliporten. Her tænker jeg ikke på selve sagsbehandlingen, men mere samspillet mellem borgmester, kommunaldirektør og fagchef, fordi det for mig ikke så ud som om, at det var forløbet, som man kunne forvente, siger Thomas Ørting Jørgensen og tilføjer:

- Så jeg har egentlig ikke så store kommentarer. Det er jo dejligt at vide, at der ikke er så store problemer derovre - at det er ting, der kan rettes op på i hvert fald, siger hun.

Eike Albrechtsen, der er gruppeformand for Socialdemokraterne, har indtil nu kun nået at læse rapportens konklusioner.

Søger mere konkrete svar

Venstres Preben Linnet understregede tilbage i november, at det ikke er god stil at kritisere nogen, der ikke kan forsvare sig - men slog samtidigt fast, at man med baggrund i mistilliden gjorde klog i at få undersøgt forholdene i teknik og miljø. Han mener, at rapporten burde have været mere konkret, men håber samtidigt, at man i Tønder Kommune kan lære noget af den.

- Jeg ville gerne have set en mere konkret rapport. Det er betryggende at mange ting virker, men der var også ting, der var galt. De ting havde vi forventet. Derfor er det godt, at vi nu kan se, hvad vi kan gøre bedre - det må være essensen af undersøgelsen, siger han.

Preben Linnet håber, at rapporten kan være med til at give forbedringer, uden det koster flere penge for Tønder Kommune:

- Jeg tror, vi kan få forbedret processen uden det koster en masse - jeg håber i hvert fald personligt, at der kommer noget konstruktivt ud af rapporten. Hvorfor skulle vi bruge 500.000 på kun at placere et ansvar? Jeg synes, vi skal se fremad.

Liberal Alliances Claus Hansen har endnu ikke haft lejlighed til at læse rapporten og siger derfor: - før jeg har haft lejlighed til at sætte mig ind i det der står, vil jeg ikke udtale mig.