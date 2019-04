Rapport: Udskældt forvaltning scorer god bedømmelse

- Rapporten viser, at der er høj faglighed i afdelingen og at der arbejdes løsningsorienteret, siger borgmester Henrik Frandsen.

- Afdelingen behandler årligt omkring 4000 sager. Rapporten viser, at forvaltningen løser sine opgaver godt, har stort fokus på borgerne og virksomhedernes ønsker og behov og begår få fejl. Rapporten viser dog også, at vi kan blive bedre til at arbejde på tværs af de enkelte afdelinger, og det er selvfølgelig noget som vi skal have kigget på, siger Bo Jessen.

Konsulentfirmaet KLK's rapport, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i, er på 39 sider og indeholder ud over en række konklusioner også et antal konkrete anbefalinger.

Intern uro

Rapporten baserer sig på en grundig gennemgang af 16 sager, tilfældigt udvalgt som stikprøver, samt ni politisk udvalgte sager, der har haft stor politisk og mediemæssig bevågenhed.

Teknik- og miljøforvaltningen omfatter cirka 95 medarbejdere. Ifølge direktør Keld Hansen har den nu afsluttede undersøgelse, der har stået på i flere måneder, været en belastning.

- Den har da givet anledning til uro. Medarbejderne har hele tiden følt, at de gjorde et godt stykke arbejde, og derfor følt at det var lidt uretfærdigt, at de skulle hænges ud, siger Keld Hansen.

Kommunaldirektør Klaus Liestmann hæfter sig ved, at rapporten i forhold til borgerne taler om professionalisme og høj faglighed.

- Det er jeg rigtig glad for, men det kommer nu overhovedet ikke bag på mig. Til gengæld, så kan jeg også læse, at konsulenterne mener, at vi interne skal blive bedre til at arbejde på tværs. Det må vi sætte os ned og kigge på, og se om vi kan optimere nogle arbejdsgange, siger Klaus Liestmann.