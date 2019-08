Anderæs

Vinderen blev and nummer 2195, der vandt 5000 kroner.Andenpladsen gik til and nummer 0745, som vandt 3000 kroner.



Tredjepladsen gik til and nummer 0189, som vandt 1000 kroner.



Langsomste and, som får trøstepræmien på 500 kroner, gik til 2663.



Tre lodder (ænder) kostede 100 kroner.



Der var solgt over 3000 gule ænder, som blev sluppet fri i Vidå ved Sønderbroen klokken 13.30.