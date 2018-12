Rangstrup rangerer øverst på listen

- Vi har søgt om at få de 1,9 millioner kroner fra Højervej overført til Rangstrup, og forventer at få svar inden årsskiftet, siger teknisk direktør ved Tønder Kommune, Keld I. Hansen.

Tønder Kommune har et stille håb om, at staten bidrager til finanseringen af Rangstrup-projektet. Således er der fra statens cykelpulje tidligere bevilliget 1,9 millioner kroner til etablering af en cykelsti langs Højervej nord for Højer. Dette projekt er dog blevet overhalet af den fornyligt anlagte cykelsti på Højer-diget, der giver en direkte forbindelse mellem Højer og Emmerlev, og afløser dermed i nogen henseende ønsket om en cykelsti langs Højervej.

Teknik- og miljøudvalget har netop prioriteret og godkendt de stiprojekter, der satses på i nærmeste fremtid. Øverst på listen står en dobbeltrettet cykelsti langs Rangstrupvej mellem Agerskov og Rangstrup. Cykelstien bliver på godt 4,5 kilometer og er budgetteret til at koste 10,5 millioner kroner. I indeværende år er der brugt 500.000 kroner på at projektere stien.

RANGSTRUP: Der var feststemning og varm kakao, da Tønder Kommune fredag eftermiddag indviede en nyanlagt cykelsti langs Ullerupvej i Skærbæk. Stiens ibrugtagning var kulminationen på et længe næret ønske fra både lokale beboere og turistbranchen. Men etableringen af cykelstier i Tønder Kommune stopper ikke her.

Tønder Kommune prioriterer cykelstier efter en tidligere udarbejdet liste med i alt 30 projekter. Ud over Rangstrupvej og Adelvadvej, der nu nyder topprioritet, ligger følgende projekter i den øverste del af listen:- Ribevej mellem Mariagårdsvej og Gramvej i Toftlund - Arnumvej mellem Arrild Ferieby og Rømøvej i Arrild - Langagervej mellem Visbyvej og Langager i Bredebro - Harresvej mellem Brede Bygade og Harres i Bredebro - Branderupvej mellem Branderup og Agerskov Det største og dyreste projekt på den nuværende liste er strækningen på 7,5 kilometer langs Løgumklostervej/Bredebrovej langs Bredeå Dal mellem Bredebro og Løgumkloster. Projektet er anslået til at koste 15,1 mio. kr. og indtager i øjeblikket plads nummer 13 på priorieteringslisten.

Ny sti

Ud over at give cykelstien mellem Rangstrup og Agerskov topprioritet, har teknik- og miljøudvalget også sat navn på det næste sti-projekt, der skal realiseres. Det bliver en dobbeltrettet cykelsti langs Adelvadvej i Adelvad vest for Øster Højst på strækningen mellem Guldbjergvej og Sølstedvej. Stien bliver på knap 1,5 kilometer og forventes at koste 2,9 millioner kroner. Efter planen skal stien være færdig senest ved udgangen af 2021.