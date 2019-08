Ramte muren: Historisk weekend lige til glemmebogen

- Det var sådan en weekend, hvor vi nok bedst skulle være blevet hjemme, lyder Ole Petersens resume over løbsweekenden, der var præget af både sort uheld, en kørefejl, masser af arbejde til mekanikerne og altså alt for få point.

For første gang i sin nu femte sæson som Super GT-pilot, deltog Ole Petersen og hele Superturisme-løbsserien i Copenhagen Historic Grand Prix, men for den unge Bredebro-kører og hans team, var deltagelsen alt andet end til historiebøgerne. Nærmest det modsatte - til glemmebogen.

Betonbarriere

Nedturen startede allerede under den indledende tidtagning, hvor Ole Petersen efter at have sat en lovende omgangstid, kom i nærkontakt med betonbarrieren på Bellahøj-bybanen. Resultatet var en delvis smadret racer, som mekanikerteamet brugte frem til klokken 3 om natten og de tidlige lørdagmorgentimer til at få klar. Det lykkedes, og efter en god tidtagning drønede Ole Petersens GT-racer med nummer 97 i første heat over målstregen som nummer to. Set gennem sønderjyske motorsportsbriller så det faktisk helt godt ud

Men den fremtrædende placering og de medfølgende point skulle dog vise sig at være eneste lyspunkt i København. I heat to søndag formiddag, blev Ole Petersen i lovende position uforskyldt ramt af en konkurrent, der var kommet for tæt på betonbarriererne, og dermed var heatet kørt. Og ikke nok med det. Efter devisen "et uheld kommer sjældent alene", måtte Ole Petersen i finaleheatet udgå med tekniske problemer.

- Der var et massesammenstød, som vi også var involveret i. Løbet blev afbrudt, men vi nåede ikke at blive klar til re-starten, lyder forklaringen.