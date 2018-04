Ralf inviterede Skærbæk ind i fotovognen

Du har måske prøvet det: Du kører derudad, men pludselig får du et skarpt, rødt blink lige i øjnene. Du er blevet en del af fotovognenes statistik - men hvad sker der egentligt inde på den anden side af kameraet? Det fik nysgerrige borgere i Skærbæk torsdag svar på, da Syd- og Sønderjyllands Politi åbnede en fotovogn for offentligheden.

SKÆRBÆK: Det kan være svært at se det, hvis man ikke lige ved det. Ralf Spangtoft har et noget atypisk kontor, når han som ATK-operatør sørger for, at hastigheden kommer ned på de vejstrækninger, som han er ude på. Han betjener nemlig én af de i alt ni ATK-biler, bedre kendt som fotovogne, som Syd- og Sønderjyllands Politi råder over.

Men torsdag var en lidt speciel dag, for i samarbejde med Tønder Kommune slog han nemlig dørene op til sit rullende kontor - for at aflive et par myter, og for at tale om fart. Og farten fik de lokale i Skærbæk talt om:

- Det er fantastisk at vise fotovognen frem på den her måde. Det er en god lejlighed for os til at afmystificere nogle ting, men det er også en oplagt mulighed for at tale med borgerne. Og særligt det sidste er vigtigt - vi lytter i høj grad til borgernes forslag til steder, de mener, vi bør afholde en kontrol, forklarer Ralf Spangtoft.