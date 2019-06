Rågerne står for skud - men der bliver stadig flere af dem

Tønder Jagtforenings medlemmer har haft succes med at reducere rågekolonierne i byens alleer og anlæg. Men det samlede antal af råger og reder inden for Tønders bygrænse, er steget støt siden 2003. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Kommunen sætter i samarbejde med den lokale jagtforening yderligere ind over for det voksende antal råger i Tønder. Indsatsen har haft en betydelig effekt, påpeger afdelingslederen for området. En af de nærmeste naboer til en af byens største rågekolonier er dog ikke imponeret.

TØNDER: Tønders slogan "Rig på tur", der anvendes alsidigt i for eksempel "Rig på natur" og "Rig på arkitektur", kan udvides med endnu en variation: Rig på råger. Det kan mange mennesker i Tønder by tale med om. Gennem årene har store del af byen været plaget af flere larmende rågekolonier. Blandt andet ligger kommunens dyreste byggegrunde, Torps Have, og Richtsens Plejecenter klods op af en rågekoloni ved Plantagevej. Men der skulle være håb forude. - I flere år har Tønder Kommune i samarbejde med den lokale jagtforening forestået regulering af de støjende råger. Indsatsen har haft tydelig effekt, skriver Tønder Kommune i en udsendt pressemeddelelse. Her henvises blandt andet til, at der har været rågekolonier flere steder på kommunens arealer, men en systematisk regulering i samarbejde med Tønder Jagtforening har mindsket antallet af reder betydeligt. - Til gengæld har der etableret sig store kolonier på Naturstyrelsens areal ved Tved og ved kapellet på sygehusets område. Vi har et godt samarbejde både med Naturstyrelsen og sygehuset, og derfor har vi aftalt at udvide den kommunale regulering fra denne sæson, så jægerne også skyder rågeunger ved kapellet og bistår Naturstyrelsens medarbejdere med at regulere på deres arealer, oplyser afdelingsleder fra Vej & Park i Tønder Kommune, Christian Kjær-Andersen.

Ingen unger I Toftlund har der de seneste år været nogle få mindre rågekolonier. Også her udfører kommunen regulering i samarbejde med den lokale jagtforening.I år har der dog ingen unger været i Toftlund-området.



Ikke imponeret En af dem, der ikke er imponeret over indsatsen, er Frederik Christiansen. Han bor med sin familie i en villa på Carstensgade og er dermed en af de nærmeste naboer til kapel-kolonien. I flere år har han forsøgt at råbe de ansvarlige op omkring den voksende råge-plage. - Det er rigtigt, at der nok er skudt væsentligt flere rågeunger i år end tidligere. Men det hører med til historien, at sygehuset sidste år glemt at søge om en regulering. Så der blev der slet ikke skudt nogen. Så det kan godt være, at man sammenlagt har skudt flere end før, men det er stadig ikke godt nok, siger Frederik Christiansen. Christian Kjær-Andersen bekræfter, at der ikke blev skudt råger på sygehusets område sidste år. Men det var ikke kommunens, men derimod Sygehus Sønderjyllands ansvar. Fremadrettet er det aftalt, at rågekolonien omkring sygehuskapellet indgår i regulerings-aftalen med Tønder Jagtforening.

1574 skudt Årets udvidede regulering har ifølge Christian Kjær-Andersen givet mærk- og tælbare resultater. I perioden fra 1. maj til 15. juni i år blev der skudt i alt 1574 rågeunger. Hovedparten er skudt på sygehusets og Naturstyrelsens arealer. Kun 234 er skudt på de kommunale arealer, hvor der altså er udført regulering i flere år. Det lave antal her, er udtryk for, at den mangeårige indsats har haft den ønskede effekt, påpeger Christian Kjær-Andersen. Således er de tidligere kolonier i byens alleer og Amtsmandens Have stort set forsvundet. De resterende store kolonier kommer nu i jægernes sigtekorn. - Rågerne skal ikke udryddes, men det er vores håb at få antallet ned, så de ikke bliver opfattet så voldsomt som i dag, siger Christian Kjær-Andersen. Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet, oplyser, at der det seneste år er sket en markant stigning i antallet af reder på Naturstyrelsens arealer ved Tved og dermed både tæt på plejecentret og boligkvarteret Viben/Torps Have. Ved optællingen i foråret 2018 var der 734 reder. I foråret 2019 var dette tal vokset til 1.084 reder.

Mere regulering På den baggrund har Naturstyrelsen besluttet at øge reguleringsindsatsen for at begrænse en yderligere udvidelse af kolonien. Det samlede antal rågereder i Tønder by har været svagt stigende siden 2003, men reguleringen har medført, at de nu er samlet på kun tre lokaliteter, så de ikke mere er spredt over hele byen, skriver Tønder Kommune i en udsendt pressemeddelelse. Naturstyrelsen understreger i lighed med Christian Kjær-Andersen, at hensigten med den tilladte regulering ikke er at udrydde rågerne fra Tønder by, men at mindske støjgenerne i nærheden af beboelse.