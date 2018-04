Rådgiver giver rodet hjemmeside skylden for bro-fadæse

Af korrespondance mellem de to parter fremgår det tydeligt, at parterne forsøger at finde hoved og hale i sagen.

Spørgsmålet blev aktuelt, efter det viste sig, at Fiskebæk Bro under en gennemgribende renovering blev fjernet og erstattet af et stort metalrør, der leder vandet fra Fiskbæk under Geestrupvej syd for Toftlund.

Der hersker blandt de involverede parter uenighed om, hvorvidt den nu nedrevne, fredede bro ovre Fisbæk hedder Fiskebæk Bro eller netop Fiskbæk Bro.Af Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside fremgår det, at den fredede bro hed Fiskebæk Bro. I Tønder Kommune er medarbejderne internt uenige om broens navn. Af JydskeVestkystens aktindsig i sagen ses det, at medarbejderne internt omtale broen for både Fiskbæk og Fiskebæk. Om styrelsen eller kommunen har ret og, og om den forskellige navngivning kan være skyld i nedrivningen, skal være usagt her. Imidlertid er det et faktum, at den nedrevne bro fra 1770'erne ledte vandet fra Fiskbæk under Geestrupvej.

Rodet hjemmeside

I en mail til Tønder Kommune forsøger Cowis projektleder at komme med en forklaring på det skete. Efter at have konstateret, at Fiskebæk Bro var fredet, står der i mailen, at den primære årsag til at den alligevel blev fjernet er:

"At Kulturstyrelsens hjemmeside er svær at navigere rundt på, og kun efter ihærdig søgning er det muligt at finde et oversigtskort med nedenstående oplysninger".

I mailen henvises der til to print af hjemmesiden - et hvor kun fredede bygninger fremgår, og derudover en side, der er forbeholdt bevaringsværdige fortidsminder. Ved en fejl har Cowi tilsyneladende kun tjekket siden med fredede bygninger, hvor der ingen fredninger er i Toftlund. Havde Cowi imidlertid kigget på Slots- og Kulturstyrelsens side "Fund og Fortidsminder", havde man opdaget, at Fiskbæk Bro var fredet i 1937 eller senere.

I mailen til Tønder Kommune skriver Cowi videre, at Fiskbæk Bros udseende pakket ind i beton på ingen måder lugter af fredning:

"Det er selvfølgelig ikke nogen god forklaring, men en bro med en nyere betonplade i dækket under asfalt (...) leder ikke umiddelbart tankerne hen på et fredet bygværk".